Incendiu puternic într-o clădire din Vrancea. Primar: „A luat foc Primăria!”

Clădirea Căminului Cultural din localitatea vrânceană Fitionești, în care funcționează Primăria, a fost cuprinsă joi de un incendiu puternic, iar acoperișul s-a prăbușit.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, incendiul a fost semnalat în clădirea în care funcţionează Primăria comunei Fitioneşti, informează News.ro.

Potrivit primarului comunei Fitioneşti, Iordache Cazacu, incendiul este unul de amploare, flăcările au distrus deja acoperişul care se prăbuşeşte la pământ. Angajaţii Primăriei s-au evacuat cu toţii şi nu sunt răniţi, însă toată arhiva Primăriei se află în clădire şi cel mai probabil nu va putea fi recuperat nimic.

„A luat foc Primăria. Toţi oamenii au fost evacuaţi, a ars acoperişul, arde în continuu, e foarte grav, s-a întins tot podul, deja acoperişul a ars şi se prăbuşeşte. Arde tot şi arhivă şi tot, am mai luat noi câte ceva, ce am putut înainte să se extindă, însă nu am putut face prea multe", a declarat primarul comunei Fitioneşti, Iordache Cazacu.

Primarul a adăugat tototdată că pompierii ar fi ajuns cu întârziere la locul incendiului.

„E zăpadă de circa 10-15 centimetri, dar s-a făcut pârtie, nu ştiu de ce au ajuns aşa de greu. La început am acţionat noi cu voluntarii, dar acum acţionează pompierii", a mai spus Cazacu.

