Incendiu de proporţii în Capitală: patru case au ars. Ipotezele pompierilor

Un incendiu de proporţii a lăsat pe drumuri câteva familii azi-noapte în cartierul Apărătorii Patriei. Patru case au ars iar pompierii s-au luptat din greu să împiedice flăcările să se extindă.

Nu se ştie încă de la ce a pornit focul, însă familiile disperate cer acum ajutorul autorităţilor.

Alarma a fost dată aproape de miezul nopţii de unul dintre proprietari. Când a văzut că din baie iese fum, a sunat de îndată la 112.

Martor: "S-a dus fata mea la baie şi din pod, din baie, venea pe găurelele alea nişte fum din colţul băii, din partea cealaltă şi când am ieşit afară, focul venea din colţul ăla, din colţul băii, din partea cealaltă... s-a extins în toată casa. N-am apucat decât să ne luăm copiii şi să ieşim afară."

De vină pentru incendiu ar putea fi chiar instalaţiile de încălzire din casele oamenilor.

Martor: "Deci probabil de aia au luat foc casele, pentru că nu au fost racordate la reţeaua de gaze şi încă folosesc sobe."

Pro TV

Mai multe familii au rămas fără un acoperiş deasupra capului. Rămaşi doar cu hainele de pe ei, oamenii cer acum ajutor de la Primăria Sectorului 4.

Martor: "Să ne dea şi nouă acuma. Uite! Suntem cu copii dezbrăcaţi, n-avem ce să luăm pe noi, să ne îmbracă. O pătură, o ceva, ne dau vecinii de pe stradă să luăm pe noi."

Echipajele de pompieri s-au deplasat cu 14 autospeciale pentru a împiedica incendiul să se extindă şi la locuinţele din jur.

Andrei Augustin, comandantul intervenției: "La locul intervenţiei am constatat că ardeau cu flacăra închisă violet aproape patru case integral cu riscul de propagare la încă două. Incendiul a fost localizat în limitele găsite. Am mai chemat în sprijin şapte autospeciale în plus faţă de cele şapte. Avem o persoană expusă la fum transportată la spital în stare bună. Nu avem alte victime."

O anchetă urmează să stabilească de la ce s-a aprins vâlvătaia.

