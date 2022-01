Incendiu puternic în Medgidia. 40 de persoane, evacuate de urgență. De la ce a pornit focul

40 de localnici din Medgidia au fost evacuați de pompieri, din cauza unui incendiu care a izbucnit în blocul în care locuiau.

Focul a pornit din două garsoniere în care erau depozitate și multe materiale inflamabile. Autoritățile au decis că pentru moment nimeni nu poate locui în blocul afectat, iar oamenii au primit camere la un hotel.

Alerta a fost dată la ora 02.00, când blocul a fost inundat cu fum

Focul a pornit dintr-o garsonieră de maximum 20 de metri pătrați, plină ochi cu tot felul de gunoaie, materiale textile, mase plastice, aparate electrocasnice nefuncționale pe care proprietarul le strângea de unde putea. Locul devenise neîncăpător de la atâtea gunoaie așa că omul dormea la ușă, unde își improvizase o saltea.

O țigară aruncată la întâmplare a provocat toată această nenorocire

Localnică: „Aici stătea el mai mulți ani. A avut gunoaiele până sus. Nu a mai dormit că nu a mai încăput de atâtea gunoaie și a început să facă pe hol. La wc dormea, unde este salteaua aia și-a pus un reșou și a acoperit cu cartoane și i-am zis „Mă, ia cartonul că ardem ca șobolanii.” A zis ,,Lasă că nu luați foc.” Și până la urmă, uite, am luat foc.”

Unii locatari au reușit să iasă singuri, însă cei de la etajele superioare au fost preluați cu scările de incendiu de către pompieri. 40 de persoane au fost scoase în total din bloc, iar cinci dintre ele au avut nevoie de ajutor medical.

Localnic: „Am dat să ies afară și ne-a bubuit în ochi fumul negru. Am deschis geamurile ușile de abia am putut să ieșim, au venit pompierii, ne-au pus scările și am coborât afară. A plecat lumea cu copii mici, i-a dat în pungă, copil de două luni în pungă l-a pus pe scară ca să poată să coboare.”

Reporter: Unde rămâneți la noapte?

Localnică: „Eu nu știu, o să mă duc din nou la Constanța la copil, să stau cu nepoata mea.”

Peste zi, unii locatari au venit să evalueze pagubele

Viorel Neca, reprezentant al unui furnizor de energie electrică: „A ars instalația, vmt-urile în partea cealaltă, toată instalația interioară a clienților, toate.”

Localnică: „Au venit pompierii, m-au scos din balcon și am coborât jos cu scara. Eram îngălbenită la față, nu mai știam de mine.”

Localnică: „Aseară ne-am culcat pe unde am putut , ne-am culcat la sala sportului. Acum noi unde stăm, unde locuim? Aici aveam o singură cameră șase-șapte persoane. Am ajuns pe străzi de aseară. De la ora două suntem pe străzi nemâncați, nedormiți, cu copiii după noi, pe unde am apucat fiecare.”

Pentru moment, autoritățile au decis că nu permit accesul pe timpul nopții în locuințe.