Incendiu puternic în județul Iași. Un bărbat a murit ars de viu, după ce casa lui a luat foc

Bărbatul de 68 de ani locuia singur în comuna Bârnova din Iași. Joi seara, omul s-a pus la somn, după ce și-a făcut focul și a lăsat deschisa ușa sobei.

Obișnuia să facă asta, spun vecinii, ca să încălzească mai repede cele două camere ale casei. Câteva ore mai târziu, gestul său i-a adus sfârșitul.

Ionuț Arnăutu, vecinul victimei: "Când am ieșit afară, am văzut casa în flăcări. Am sunat la pompieri și am venit aici. Nu se putea face nimic, pentru că toată casa ardea în totalitate. Am încercat să izolez zona, să nu se extindă, dar robinetul era înghețat".

Vecin: "Foc puternic, nu te puteai apropia nici la 30 de metri. Pe mine m-a chemat să repar plita, i-am spus că plita era arsă, ruptă. I-am spus că nu pot să o repar și să cumpere una nouă".

În scurt timp, la casa cuprinsă de flăcări au ajuns pompierii voluntari din comună, dar și militarii de la ISU Iași. Nimeni însă nu s-a putut apropia de casă să-l scoată pe bietul om. Trupul său a fost găsit carbonizat la finalul intervenției.

Marius Gavrilă, șef serviciu voluntar Bârnova: "Toată casa ardea, erau flăcări foarte mari, nu putea să intre nimeni. Acoperișul era aproape ars, flăcări în toate camerele, din ce am constat noi. Am găsit portița de la sobă deschisă, probabil a băgat pe foc mult și a adormit".

Bărbatul era văduv, iar fiica lui, stabilită în Italia, nu mai ținea legătura cu tatăl de câțiva ani, spun cunoscuții.

