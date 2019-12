Incendiu puternic în Capitală. Hala unui depozit a fost distrusă în totalitate. "Am auzit o bubuitură"

Un incendiu puternic a cuprins joi seară un service auto şi un depozit de materiale de construcţii, pe Șoseaua Fundeni din Capitală.

Aproximativ 500 de metri pătraţi au căzut pradă flăcărilor, iar norul gros de fum s-a răspândit cu repeziciune în întreaga zonă, aşa că autorităţile au trimis un mesaj RO-ALERT.

Pentru ca focul să nu se extindă şi la alte construcţii din apropiere, la faţa locului au fost trimise 12 autospeciale şi 2 ambulanțe SMURD. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Alarma s-a dat după lăsarea serii. Limbile de foc au cuprins în numai câteva secunde serviceul auto şi, în scurt timp, vâlvătaia amenințătoare a pus stăpânire şi pe un depozit de materiale de construcţii.

Zeci de pompieri s-au luptat să stingă incendiul, după ce flăcările s-au extins pe o suprafaţă de 500 mp. Pericolul a fost cu atât mai mare cu cât într-una dintre hale se aflau depozitate substanţe inflamabile, dar şi recipiente sub presiune.

Bărbat: "Am auzit o bubuitură tocmai de peste lac şi am văzut fum şi am venit repede."

La faţa locului a ajuns şi proprietarul depozitului de materiale de construcţii. Spune el, pagubele sunt semnificative şi nu exclude ipoteza unui foc pus intenţionat.

Ion Brebenel, proprietarul depozitului: Erau 3 stivuitoare înăuntru, alte utilaje, macara a ars. plus valoarea stocurilor cam de 2 milioane de lei noi.

Reporter: Erau asigurate?

Ionel Brebenel: Nu.

Pentru a reuşi să domolească focul, militarii au înconjurat clădirile şi au acţionat cu apă şi spumă din toate părţile.

Daniel Vasile, ISU Buc-IF: "Pompierii interivin preponderent din exterior pentru că hala principală este distrusă în totalitate, pereţii sunt deterioraţi, elementele de construcţie sunt sunt deja în mare parte dizlocate din această hală şi există un risc iminent de prăbuşire a halei."

Din cauza faptului că nu există hidranţi în zonă, au fost trimise şi câteva motopompe. Mai mult, norul gros de fum s-a răspândit cu repeziciune în întreaga zonă, aşa că localnicii din zona au fost atenţionaţi printr-un mesaj de alertă extremă, prin sistemul ro-alert. O comisie de anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit focul.