Încă o medalie de aur pentru România! Fetele de la 8+1 sunt campioane olimpice

Este a treia medalie de aur pentru România la JO, după cele câştigate de David Popovici (înot) şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea (dublu vâsle), şi a şaptea per total.

Româncele au condus cursa de la un capăt la altul şi au încheiat în cinci minute, 54 de secunde şi 39 de sutimi. Pe locul doi s-a clasat Canada, iar pe trei Marea Britanie.

Vineri, au obţinut argintul olimpic canotoarele Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi Gianina Van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin categorie uşoară.

România mai are patru medalii; două de aur câştigate de David Popovici la înot 200 metri liber şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea la canotaj dublu vâsle masculin, una de argint obţinută de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la canotaj dublu vâsle feminin şi una de bronz câştigată de David Popovici la înot 100 metri liber.

Al patrulea titlu olimpic pentru România la 8+1

În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).

Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - data din 2016, de la Rio.

Acesta este al patrulea titlu olimpic al României la opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin. Sâmbătă vor avea loc finalele la opt plus unu feminin şi opt plus unu masculin

Canotajul are acum cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.



