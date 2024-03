Ce se întâmplă cu femeia care a sărit de la etajul patru ca să scape de soțul care o bătea

A căzut pe plafonul unui balcon de la etajul întâi, iar medicii spun că și-a fracturat coloana vertebrală. Pentru violență în familie, iubitul femeii este reținut.

Scandalul dintre cei doi ar fi izbucnit înainte de miezul nopții, iar individul furios ar fi lovit-o pe femeie. A lăsat-o apoi în casă și a plecat. Când s-a întors, ar fi fost sub influența alcoolului, iar partenera, ca să scape de bătaie, a făcut gestul disperat.

Vecină: „Am auzit o bubuitură, dar am crezut că e ceva de la fabrică, nici nu mi-am dat seama, târziu când am ieșit pe hol atunci am văzut alarmă, erau poliția și am văzut-o pe ea dincolo la vecinul. Ea s-a aruncat de la etaj”.

Victima a fost dusă de urgență la spital.

Adriana Bunilă, purt.cuv. SJU Buzău: „Femeia a suferit un traumatism de coloană toracală și un traumatism de coloană lombară. Pacienta a rămas internată pe secția Chirurgie Generală pentru îngrijiri medicale”.

Bărbatul de 53 de ani a fost prins în același cartier și este reținut pentru violență în familie. Polițiștii au emis pe numele lui și un ordin de protecție provizoriu.

