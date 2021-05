Impact violent între o motocicletă şi o maşină în Capitală. Motociclistul a ajuns la spital în stare stabilă

Impact violent între o motocicletă şi o maşină, pe podul peste Dâmboviţa de la Piaţa Naţiunile Unite, din Capitală.

O şoferiţă de 44 de ani a intrat în plin în vehiculul pe două roţi.

Cei doi conducători au fost verificaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero în ambele cazuri. În urma ciocnirii, motocicletă a luat foc, iar maşina şoferiţei a fost grav avariată.

Şoferiţa de 44 de ani venea dinspre Bulevardul Libertăţii şi se îndrepta către Calea Victoriei, când a intrat în motociclist. Acesta avea permis de 10 ani, şi până acum nu a suferit nici un accident.

În urma impactului violent, motociclistul în vârstă de 26 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Mama tânărului a ajuns într-un suflet la locul accidentului.

Mama motociclistului: "Se pare că doamna a intrat în băiatul cu motorul şi motocicleta a luat foc, băiatul a sărit peste maşină, a căzut pe urmă. Este la spital acum, îi face investigaţiile”.

Şi prietenii motociclistului s-au îngrijorat pentru starea acestuia. Ei spun că intersecţia din zona Naţiunilor Unite este destul de periculoasă.

Prieten motociclist: "Am venit să văd dacă este ok, dar deja este la spital am înţeles, este ok, am vorbit puţin, dar este în regulă. Este un prieten mai vechi, e ok, mergea bine, aici e o problemă întotdeauna la semafor, şi eu era să fac de vreo 4 ori accident".

Şoferiţa a scăpat teafără. Acum, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor producerii evenimentului rutier. Se pare că femeia aflată la volanul maşinii nu ar fi acordat prioritate, dar nici motociclistul nu s-ar fi încadrat corect pe banda de circulaţie, spun aceştia.