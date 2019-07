Accident grav în Baia Mare, provocat de un șofer care a trecut pe ”roșu”

Un şofer grăbit, care a forţat culoarea roşie a semaforului, într-o intersecţie intens circulată din Baia Mare, a fost lovit din lateral de o altă maşină care circulă regulamentar.

Impactul a fost atât de puternic, încât maşina s-a învârtit în aer de câteva ori şi a aterizat pe plafon. Miraculos, cel de la volan a nevătămat.

Martorii povestesc uluiţi, că unul dintre şoferi a intrat cu viteză în intersecţie, pe culoarea roşie a semaforului şi a fost izbit în plin!

Șofer nevinovat: "Eram pe verde şi domnul a forţat culoarea roşie a semaforului şi pietonii erau pe trecere. Am încercat să-l evit, dar n-am reuşit. M-am speriat că am văzut că s-a răsturnat maşina şi-a plecat spre pietoni. Dânsul a avut viteză ca a forţat semaforul."

În cele două maşini se aflau doar şoferii şi din fericire niciunul nu a fost rănit.



Martoră: "Eram în spatele maşinii roşii şi deja s-a schimabt smeaforul şi dânsul a trecut pe culoarea roşie, peste câteva secunde s-a întors maşina peste cap şi zbură în aer. Numai şoferul a fost, n-a fost rănit şi dânsul a ripostat că nu e adevart ca pe verde a trecut, dar a forrat şi a trecut pe roşu."

Femeie: "O bubuitură puternică am auzit şi am ieşit pe balcon şi am văzut. Nu ştiu care de unde a venit. Una din maşina roşie şi-a revenit repede."

Poliţiştii fac acum cercetări pentru afla exact ce s-a întâmplat!

