Imagini dramatice la Mamaia. Bărbat adus la mal în ultima clipă, după ce i s-a făcut rău în apă

La început de sezon, marea ne amintește cât este de periculoasă. Un bărbat de 61 de ani, din București, se află în stare critică, după ce a fost la un pas să se înece în dreptul stațiunii Mamaia.

Turiștii care l-au văzut l-au scos la mal și un elicopter SMURD, care a aterizat chiar pe plajă, l-a transportat la spital. Bărbatul a fost resuscitat de două ori, iar acum este internat la Terapie Intensivă. Orele care vin sunt decisive.

Bărbatul venise singur din Bucureşti să vadă marea. În zona Mamaia Nord a intrat să înoate, iar după un timp turiştii aflaţi pe plajă l-au văzut plutind şi i-au sărit în ajutor. Apa nu era prea caldă şi martorii cred că bărbatului i s-a făcut rău.

"L-a observat altcineva care era lângă mine şi mi-a atras atenţia. Eu mă uitam în cu totul altă direcţie. Când am ajuns lângă el, am văzut că plutea cu capul în apă. Atunci am strigat după ajutor către cei de pe plajă, au mai venit câţiva băieţi şi am început să iniţiem nişte manevre de resuscitare, până au venit salvamarii, care au continuat într-un mod profesionist, să zic aşa”, spune Cristian, salvator.

"Eu l-am văzut - de 3-5 minute stătea pe apă, plutea, şi am zis că n-are cum să stea atâta în apă... Era aproape de mal, la vreo 10 metri", spune un martor.

Citește și Un copil de 2 ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Mamaia Sat

Marian Raicu, salvamar: ”I s-a făcut rău în apă, băieţii au fost aici şi au intervenit, l-au scos relativ repede, s-a constatat că nu are puls, s-au apucat de masaj cardiac."

Elicopterul SMURD venit în ajutor a aterizat chiar pe plajă pentru a-l transporta pe turist la spital.

La spital, bărbatul a intrat din nou în stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat, iar acum este internat la terapie intensivă, în stare critică.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!