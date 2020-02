Iarna a venit în forță în București: Acoperișuri smulse de vânt, zeci de mașini avariate

Nici în București și Ilfov nu a fost mai bine. S-au înregistrat zeci de apeluri la 112, care anunțau dezastrul făcut de vântul turbat.

Vorbim despre copaci căzuți pe străzi sau peste mașini ori panouri publicitare și acoperișuri luate pe sus.

Vântul care a suflat în Bucureşti cu o fortza incredibilă a luat pe sus acoperişul acestei case din sectorul 1 de parcă ar fi fost din hârtie.

Femeie: "Eram sus la televizor şi deodată s-a auzit o bubuitură, m-am uitat pe geam la balcon şi când am văzut negru, zic ce s-a întâmplat? A căzut casa, când am ieşit afară din casa am găsit acoperişul dat jos.//Eu stau aici şi tata acolo singur. Deci a început să plângă, să tremure."

Tânăr: "S-a rupt acoperişul de pe casa, a bătut vântul foarte rău şi l-a desprins. A bătut vântul foarte rău şi s-a desprins."

Intervenţia pompierilor a fost destul de dificilă pentru că acoperişul a fost aruncat peste o consolă de curent electric.

Alte persoane, în schimb, s-au ales cu maşinile avariate.

Tânără: "Am fost anunţată de către vecini că a căzut un copac pe maşină şi mi-a îndoit plafonul, s-a spart parbrizul."

Doar într-o parcare de pe o stradă lăturalnică din sectorul patru, trei autoturisme au fost distruse dintr-o lovitură.

În Ilfov autorităţile au organizat aseară un comandament de iarnă.

Alis Grasu, manager SABIF: "Am suplimentat echipajele serviciului de ambulanţă Bucureşti - Ilfov cu un număr de 8 echipaje. 290 de maşini număra întreg parcul auto de autosanitare."

În Bucureşti şi Ilfov a nins toată noaptea mărunt, iar zăpada s-a depus deja.