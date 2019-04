Hoți de motorină opriți de poliție cu focuri de armă. Ce s-a descoperit despre ei

Au răsunat împușcături duminică noaptea pe autostrada București - Pitești. Doi bărbați de 22, respectiv 40 de ani, dintr-o localitate din Argeș, au fost surprinși în timp ce furau motorină dintr-o cisternă înmatriculată în Bulgaria.

Indivizii au încercat să fugă, iar polițiștii au tras șase focuri de armă pentru a-i opri.

Viorel Pavelescu, martor: "S-au uitat la rezervoare, a venit, a scos capacul, cu bidioane, cu furtunul şi au furat motorină."

Reporter: "Ce aţi făcut în momentul ăla?"

Martor: "Am dat telefon la 112."

Reporter: "Când au venit poliţiştii?"

Martor: "I-am blocat aici. Am dat înapoi, i-am blocat să nu iasă încoace, a venit şi poliţia, a tras după ei."

Costel Vasile, martor: "Am văzut hoţii când am oprit în parcare aici, să facem pauză de 9 ore, pe care trebuie să o facem. Am văzut un individ cu un Logan, care a oprit, a venit de două, trei ori, într-un interval de un sfert de oră, cu o lanternă, s-a uitat la rezervor, s-a dus şi noi eram în faţa maşinii, a desfăcut rezervorul şi a început să fure."

Reporter: "S-au tras focuri de armă?"

Martor: "Da!"

Scenele s-au petrecut într-o parcare aflată în apropiere de ieşirea de pe autostradă. Şi, după o urmărire pe o distanţă de câţiva kilometri, indivizii s-au predat.

La volanul autoturismului era tânărul de 22 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, spun poliţiştii.

Pe lângă dosarul pentru furt, în care este implicat și prietenul său, acesta va fi cercetat și pentru conducere sub influența alcoolului.

Suspecții și-au petrecut noaptea la audieri și urmează să fie duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

