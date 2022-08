Horoscop 4 august 2022 cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Vibrația zilei este 4 și o să ne bucurăm de armonia din familie,

Horoscop 4 august 2022 – LEU

O să dați drumul proiectelor noi, poate și cu ajutorul unor apropiați și se anunță succes. E un spor salarial care vă prinde bine și o să vă puteți deplasa.

O să puteți semna niște acte să vă deschidă niște uși, după ce ați stat multă vreme blocați într-un provizorat.

Vi se propun niște colaborări sau poate chiar un job permanent care v-ar aduce câștiguri consistente

Horoscop 4 august 2022 - FECIOARĂ

Vin ceva bani din afaceri particulare, poate și partenerul de cuplu câștigă mai mult în perioada asta și o să vă cumpărați ce v-ați propus că există potențial financiar.

Poate vi se cere să prelungiți un contract și dacă ați avut beneficii de pe urma lui chiar asta o să faceți. Dacă nu, nu.

O să vă programați o ieșire cu prietenii că să mai ieșiți la aer curat, să căpătați inspirație.

Horoscop 4 august 2022 - BALANȚĂ

Se poate să întâlniți pe cineva care să se plieze pe felul vostru de a fi și să formați un cuplu de toată frumusețea, că e an bun pentru parteneriat și pentru căsătorie.

Apar niște cheltuieli care or să vă cam dea bugetul peste cap și s-ar putea să apelați la rezerve mai ales dacă plecați în vacanță.

Vin de undeva niște bani, dar e posibil să fi uitat sau să nu fi știut despre o datorie față de cineva - ia vedeți.

Horoscop 4 august 2022 – SCORPION

E posibil să lichidați un conflict mai vechi și să se detensioneze atmosfera într-un parteneriat, fie de afaceri, fie de viață personală și să vă eliberați.

O să aflați cine a pus paie pe foc într-un conflict și totul se încheie cu bine.

Poate vă uniți forțele cu ale unor cunoscuți și puneți în practică un proiect care o să vă aducă popularitate și bani.

Horoscop 4 august 2022 – SĂGETĂTOR

O să vă recuperați niște bani, primiți și rezultatul unor analize medicale și o să urmați un tratament dacă e cazul, dar se poate să fiți și sănătoși tun.

Vi se propune ceva nou de lucru, dar aveți o rezervă, o ezitare. Vă mai gândiți.

O să atrageți atenția celor din breasla voastră prin ceva care v-ar putea crește cota valorică.

Horoscop 4 august 2022 – CAPRICORN

Vi se revelează un adevăr se fac niște mărturisiri și o să știți ce decizii să luați că ați traversat o perioadă de confuzie - acum, însă, se limpezesc lucrurile.

Se poate să întâlniți pe cineva care să se simță atras de voi și să vă bucurați de o companie agreabilă.

Vă puteți găsi și voi liniștea sufletească și să fiți fericiți c-o să întâlniți ființa iubită.

Horoscop 4 august 2022 – VĂRSĂTOR

Sunteți prinși cu multe treburi și n-o să vă lăsați până n-o să le dați de capăt c-o să mai aveți și niște zile de concediu și vreți să lăsați totul în ordine.

Se poate să vă duceți la un interviu și să fiți pregătiți să luați startul într-o nouă aventură... profesională.

O propunere de afaceri și se poate să vă intereseze c-aveți nevoie de bani și poate vă place și proiectul respectiv

Horoscop 4 august 2022 – PEȘTI

O să fie ceva de lucru în formula de grup și o să faceți un efort de adaptare, că lipsește sincronizarea - cu un pic de bunăvoință se rezolvă.

Poate aveți de prezentat o lucrare și o să vă depășiți emoțiile ca să puteți face față situației.

Se poate să vă lăsați antrenați într-o escapadă turistică și n-o să regretați că e în voi nevoia de aventură.

Horoscop 4 august 2022 – BERBEC

E bine să fiți cu băgare de seamă dacă vindeți sau cumpărați ceva scump, o casă, o mașină - verificați actele și banii, formula de plată, neapărat.

E cineva cu care v-ați putea înțelege și mai bine dacă mai lăsați de la voi, să fiți flexibili.

Apare cineva care vrea să vă cunoașteți mai bine și se poate să începeți o frumoasă poveste de dragoste.

Horoscop 4 august 2022 – TAUR

Lucrurile din trecut revin spre a fi rezolvate și o să realizați ce a lipsit, de ce n-a mers relația și o să faceți completările necesare.

O să vă bucurați de o vizită neașteptată și vă faceți planuri de o mini vacanță.

Aveți niște frământări de care ați putea scapă dacă o să stați de vorbă cu persoana care vă tine ca pe ghimpi.

Horoscop 4 august 2022 – GEMENI

Vă puteți alege cu bani, în plus, dacă o să lucrați în particular, în măsură timpului disponibil, că poate mai aveți vreo colaborare și familia vă vrea și acasă.

O să aveți ceva de spus în public, poate scrieți, poate faceți un video că să ajungă mesajul la publicul țintă.

V-ați putea lua măcar 2 zile de cazare, dacă nu mai mult, și să vă duceți undeva la odihnă.

Horoscop 4 august 2022 – RAC

Vin bani și-or să pice la țanc, să mai plecați o tura pe undeva că să vă relaxați și să vă bucurați cu familia cu tot, să luați o porție de odihnă.

Întrevedere cu cineva care vă propune o funcție, un titlu și dacă vă convin și responsabilitățile o să vă dați acceptul.

O să vă mai ocupați și de voi să vă schimbați look-ul, să vă duceți la o sală de sport, de masaj, la piscină.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , , , , , , , , Dată publicare: 03-08-2022 23:19