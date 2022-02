INTERVIU. Geoană, despre criza Rusia-Ucraina: E un carusel diplomatic excepțional, dar nu este niciun risc la adresa noastră

Criza din Ucraina nu a fost provocată de NATO, ci de Rusia, dar România trebuie să stea liniștită, pentru că suntem sub adăpostul Alianței, a declarat Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit la Știrile PRO TV despre criza din Ucraina și riscurile României în contextul amenințărilor Rusiei.

Ce vor face trupele americane aici și cât vor sta aici?

Mircea Geoană: Am fost împreună cu secretarul general astăzi la Kogălniceanu, foarte rar mergem amândoi, numărul 1 și numărul 2, în același loc. Avem deja în România 900 de militari care sunt bazați permanent, cei 1.000 sosiți acum sunt o prezență temporară și este bine că în acest moment, pe tot flancul estic, avem această creștere de prezență aliată, pentru că e un semnal de descurajare, nu de escaladare. Așteptăm săptămâna viitoare, la reuniunea miniștrilor de Apărare ai NATO o decizie, anticipăm favorabilă, pentru amplasarea unui grup de luptă permanent al NATO în România, sub comandă franceză, la care vor contribui, sunt convins, un număr de aliați, având astfel o coerență mai mare la ce are NATO la Marea Baltică și ce are aici, la Marea Neagră.

Cât de mare este riscul ca situația legată de Ucraina să escaladeze? Credeți că va fi război?

Mircea Geoană: Meseria noastră este să fim vigilenți, să încurajăm diplomația și dialogul politic, așa cum facem în fiecare zi. Dar ne uităm cu ochi limpezi și la această mobilizare excepțională de forțe ruse în jurul Ucrainei, exerciții militare în timp ce vorbim și în Crimeea și în Belarus. Au o legătură directă cu criza, au provocat această criză. Criza nu este provocată de NATO, ci e această prezență neobișnuit de mare, de masivă, în afara oricărui sezon. Într-adevăr, luna ianuarie este pentru Federația Rusă o lună pentru exercițiile militare; și noi facem exerciții în NATO. Este însă deosebit acum volumul acestora, calitatea echipamentelor aduse și menghina pe care o au în jurul Ucrainei. În acest moment, și-au amplasat suficient de multe forțe, elemente de sprijinire a acestor forțe, inclusiv elemente de tip medical. În aceste tipuri de riscuri de securitate, cu cât crește gradul de pregătire și de mobilizare al Federației Ruse, cu atât scade timpul între momentul unui eventual ordin de la Kremlin și momentul în care aceste trupe ar putea intra. Nu avem o informație dacă vor intra sau nu. Sperăm să nu intre, sperăm să vină la masa dialogului, în aceste momente trebuie să fim prudenți. Niciun risc la adresa noastră.

La această oră, niciuna dintre părți nu pare să cedeze suficient, pentru un dialog real. Cum ar putea fi deblocate negocierile? Ce ar putea face fericită Rusia, în schimbul lucrurilor la care NATO și aliații nu pot renunța?

Mircea Geoană: Dialog există, e un carusel diplomatic excepțional, dar în spate Federația Rusă are niște pretenții care sunt totalmente neraționale și inacceptabile pentru noi.

Poți să emiți orice pretenții dorești, întrebarea este dacă există și o șansă realistă să se întâmple. De aceea, noi am separat propunerile nerealiste ale Federației Ruse și le-am pus deoparte- ele spun, de exemplu, că noi ar trebui acceptăm ca Rusia să aibă un drept de veto asupra deciziei ca Ucraina să meargă către Vest sau către ce direcție doresc dânșii. Sau asupra Moldovei sau a Georgiei. Nu e problema Rusiei. E problema Ucrainei și a noastră, dacă dorim să-i primim pe ucraineni la noi, încă nu avem o decizie dacă îi primim sau nu pe ucraineni. A doua chestiune care este inacceptbilă este ca NATO să se întoarcă la situația dinainte de extinderea NATO, înainte de 1997, deci tot ce vedem astăzi prezență militară NATO aliată în România, în Polonia, să nu mai existe.

În schimb, am făcut propuneri serioase, constructive, capabile să genereze o atmosferă de mai mare încredere, de transparență apropo de exerciții militare, de informare cu privire la politicile de apărare, inclusiv de politică nucleară de apărare a celor două părți. Este pur și simplu un mit, o dezinformare. NATO s-a extins pentru că România a vrut să intre în NATO, iar eu mă uit cum Federația Rusă are împotriva dorinței Moldovei, a Georgiei, Ucrainei, trupe care stau nedorite, nepoftite pe acel teritoriu. A fost probabil cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o România în multe, multe decenii. Suntem astăzi în NATO și suntem siguri, suntem la adăpost, avem securitate autentică.

Să stăm liniștiți?

Mircea Geoană: Trebuie să fim liniștiți, să avem încredere în NATO. N-am avut niciodată în istoria agitată a acestei națiuni, cu geografia aceasta foarte expusă, garanții mai adevărate de securitate decât astăzi. Suntem pe mâini bune, suntem în NATO și noi în NATO- vorbesc acum ca oficial al NATO- ne bazăm pe România, ca o țară cu o valoare strategică excepțională în zona Mării Negre și la nivel euro-atlantic.