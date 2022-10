General Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO: Rusia a recurs la concepte de război total

Iar motivul, este fără doar şi poate, distrugerea Podului Kerch, lucru care va îngreuna aprovizionarea cu tehnică şi armament a forţelor ruse din Ucraina.

Nu în ultimul rând, a fost şi o puternică lovitură de imagine pentru Vladimir Putin.

General Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO: „Distrugerea podului de peste strâmtoarea Kerch are două tipuri de consecinţe, unele operaționale, logistice, ritmul aprovizionărilor nu poate fi cel care a fost, apoi avem de a face cu înjumătăţirea, chiar mai puţin a capacităţii de trafic. Camioanele nici nu mai circulă, ci doar automobile până la 3,5 tone, care sunt conduse în convoaie de 10, de poliţia rusă, şi toate aceste activităţi nu au alte consecinţe decât scăderea ritmului fluxului transportului. "

General Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO: „Prima urmare la ceea ce a însemnat atacul asupra podului Kerch, prima replică a fost azi, cu acel atac de peste 70 de rachete, potrivit statului ucrainean din care 40 au fost interceptate, atac indiscriminat, pentru că în momentul în care loveşti blocuri de locuinţe, birou al Consulatului german, când loveşti străzi, locuri de joacă, dacă lansezi atacurile la ora 8 când oamenii se duc la serviciu, toate arată o dorinţă de a ataca populaţia civilă cu scopul a ce, în scopul subminării moralului. Iar subminarea moralului, acest concept, e unul care vine din războiul total."

General Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO: „Unele rachete au fost trase de pe teritoriul Belarusului, dar nu cred că Lukașenko se gândeşte cu adevărat în acest moment la o participare cu forţe terestre, deşi el a lăsat întotdeauna că teritoriul lui să fie folosi de forţele ruse şi nu cred că populaţia Belarusului şi nici forţele armate, care urmăresc cu mare atenţie ce se întâmplă în Ucraina vor dori să intre în conflict deschis cu Ucraina. În acelaşi timp, orice alegaţie pe care partea rusă ar putea să o facă în ceea ce priveşte ilegalitatea ajutorului pe care aliații NATO îl oferă Ucrainei nu are sens şi Rusia invocă acelaşi articol 51 din cartea NATO care specifică dreptul oricărei naţiuni la apărare în cooperare cu altă naţiune. Deci în momentul în care Ucraina a fost atacată, orice ţară de pe pământ, inclusiv aliaţi NATO, are dreptul să sprijine eforturile de apărare ale Ucrainei care se găseşte într-un război de apărare just."

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 10-10-2022 18:29