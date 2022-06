Gândurile unui elev cu media 10 la Evaluarea Națională: „Îmi doresc să ajung cadru didactic”

StirilePROTV

Bogdan Oana este un exemplu de elev conștiincios, care a pus școala pe primul loc și care acum și-a cules roadele muncii lui, obținând media 10 la Evaluare Națioanală 2022.

Bogdan Oană, elevul de 10 din satul Hălmăgiu, județul Arad, a urmat învățământul gimnazial în cadrul Liceului Tehnologic “Moga Voievod”.

Absolventul a declarat pentru stirileprotv.ro că rezultatul obținut se datoreză celor 4 ani de școală gimnazială în care s-a dedicat studiului.

Încă din clasa a V-a, Bogdan a conștientizat că trebuie să susțină examenul de Evaluare Națională, motiv pentru care s-a pregătit temeinic să ia toate examenele cu notă mare.

Din clasa a VII-a, Bogdan s-a dedicat studiului pentru examenul la Evaluare Națională și a început să rezolve modele de teste din anii trecuți, pentru a fi sigur că o să fe pregătit să rezolve orice subiect de la examenele de la Evaluare Națională 2022.

Bogdan a studiat într-o clasă alături de alți 14 elevi, motiv pentru care, în momentul când a văzut cele trei note de 10 în dreptul numelui său, a fost foarte bucuros și uimit în același timp.

„Încă din clasa a V-a am fost conștient că trebuie să susțin un examen de Evaluare Natională și m-am pregătit temeinic în acest sens. Din clasa a 7-a am luat cunoștință cu modelul testelor de Evaluare Natională si treptat am început să rezolv. Sunt foarte bucuros pentru rezultatul obținut cu atât mai mult cu cât am facut parte dintr-un colectiv de 14 elevi al unui liceu din mediul rural, studiez vioara, fac parte din ansamblul de dansuri populare "Doina Crișului" din Brad și mulțumesc pe această cale profesorilor care m-au susținut și au crezut în mine”, a spus elevul.

Bogdan are două pasiuni, școala și vioara

În timpul liber, Bogdan studiază vioara și face parte din ansamblul de dansuri populare “Doina Crișului” din comuna Brad din județul Hunedoara.

Întrebat la ce liceu vrea să se înscrie mai departe, Bogdan a răspuns că vrea să urmeze profilul învățător-educator la Colegiul Național “Preparandia-Dimitrie Țichindea” din Arad.

Bogdan consideră că învățământul are nevoie de oameni pasionați ca el și că își dorește să ajungă un cadru didactic, însă depinde de ce îi rezervă viitorul.

„Voi merge la Colegiul National "Preparandia- Dimitrie Țichindeal" din Arad pe profil de învățători-educatori. Simt că sistemul de învățământ are nevoie de mine și în acest moment îmi doresc să ajung un cadru didactic, însă nu știu ce îmi rezervă viitorul. Am muncit foarte mult, m-am așteptat să iau o notă mare, însă atunci cand am vazut că am luat 10 la ambele probe am fost uimit”, spune elevul de 10.

“Acum mi-am dat seama că roadele muncii mele sunt dulci”, încheie Bogdan.