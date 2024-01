Frigul a înghețat și căile ferate. Călătorii CFR au fost nevoiți să aștepte zeci de minute în vagoane fără căldură

Pe anumite rute s-a circulat în condiții de iarnă cu cel mult 50 de kilometri pe oră. Călătorii au fost nevoiți să aștepte zeci de minute în vagoane fără căldură.

Călătorii care au nimerit în trenurile înghețate ori au așteptat în gări ore în șir au răbufnit.

Femeie: „În condiții de viscol nu mergem la autocar, rămânem ca fraierii și stăm și așteptăm”.

Femeie: „Unde să așteptăm în cald. Nici măcar nu au bunul simț să îndrume oamenii cu copii spre sălile de așteptare unde este mai cald. Dar asta e. Trăim în România și competența ne depășeste”.

Întârzieri au fost aproape în toate gările. Asta pentru că șinele au crăpat din cauza gerului pe anumite porțiuni. CFR infrastructură a anunțat că au fost probleme la Iași, Brașov, Galați și Craiova.

Un tren care a plecat din Budapesta a ajuns cu aproape două ore întârziere în Capitală.

Bărbat: „Am avut o întârziere de aproximativ 80 de minute. Vremea și infrastructura.”

Femeie: „A fost ceva pe linie pe la Mândra și a trebuit să stăm la Făgăraș o oră și jumătate.

Reporter: Ați avut căldură, condiții?

Femeie: Nu, cât am stat acolo nu.”

Tineri: „S-a oprit căldura. Am murit de frig, nici curent, nu am avut nimic. Ne-am îmbrăcât, cu mănuși. Am plecat de la -6 grade și în tren am făcut frigul iar”.

Un grup de tineri a venit de la Sibiu, dar a mai stat două ore în București, că să poată lua un tren spre Constanța.

Tineri: „Noi acum trebuie să mai stăm. Trebuia să avem un alt tren care să plece de aici, dar acum are și acel tren întârziere”.

Un tren care a plecat în jurul orei 8 dimineața din Brașov ar fi trebuit să ajungă în Gara de Nord în aproximativ 2 ore. Însă, din cauza întârzierii, călătoria a fost mai lungă cu 230 de minute. Așadar, călătorii au făcut pe drum mai bine de 6 ore.

CFR Călători a anunțat că trenul a plecat cu o întârziere de 220 de minute din Brașov din cauză că se circulă în condiții de iarnă.

Reporter: „Cum a fost călătoria?

Bărbat: Foarte nasoală. Pentru că e întârziere multă.Acum ne foiește dintr-o parte în alta”.

Și trenul care a circulat pe direcția Corbu - Craiova a avut întârzieri de aproape 100 de minute.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 21-01-2024 17:42