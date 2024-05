Fratele de 4 ani al Raisei, fetița ucisă în Dolj, a fost luat în plasament de urgență. Ce spun autoritățile

Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC Dolj, Monica Stuparu, cazul fetiţei nu s-a aflat în atenţia instituţiei înainte de a se întâmpla tragicul eveniment. Mama copiilor se afla în străinătate, paternitatea era nerecunoscută, iar persoanele care îi aveau în grijă nu aveau delegarea autorităţii părinteşti.

"Ne-am autosesizat în urma informaţiilor apărute în spaţiul public şi am efectuat o anchetă în regim de urgenţă. Am constatat că la acea adresă locuieşte un minor de 4 ani care a fost preluat în sistem, instituindu-se măsura plasamentului în regim de urgenţă pentru acesta. Am luat această decizie pentru că minorul nu se afla în prezenţa unui reprezentant legal, iar persoanele care îl aveau în îngrijire nu aveau delegarea autorităţii părinteşti: mama lui se afla în străinătate, iar paternitatea era nerecunoscută. În prezent, copilul beneficiază de măsura plasamentului în regim de urgenţă, iar cazul va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunerea de menţinere a acestei măsuri. Copilul beneficiază de servicii specifice, va fi inclus într-un program de consiliere psihologică şi i se va acorda tot sprijinul şi toată atenţia de care are nevoie", a declarat purtătorul de cuvânt al DGAPC Dolj, pentru AGERPRES.

Pe perioada plasamentului în regim de urgenţă drepturile părinteşti sunt suspendate. "Ulterior se va încerca reintegrarea copilului în familie, dar demersurile sunt de durată. Deocamdată, trebuie să ne asigurăm că minorul este bine, că beneficiază de un mediu protectiv, stabil şi că nu va fi expus niciunui risc, motiv pentru care va rămâne sub măsura de plasament în cadrul instituţiei noastre", a mai afirmat Monica Stuparu.

Raisa, fetiţa de doi ani şi cinci luni din comuna Breasta, judeţul Dolj, care a fost găsită moartă în urmă cu două zile, a decedat după ce verişorul ei, de 15 ani, i-ar fi aplicat mai multe lovituri de cuţit şi apoi ar fi ştrangulat-o cu o funie din material textil, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, Raisa a fost victima unor acţiuni de violenţă, iar în urma administrării mai multor mijloace de probă s-a conturat ipoteza conform căreia minorul Codreanu Nicolas Masi, în vârsta de 15 ani, a fost persoana care a produs leziunile de violenţă în urma cărora a rezultat decesul fetiţei Raisa Maria Nicoleta Stan.

Minorul de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru omor calificat, urmând să fie prezentat, joi, Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit sursei citate, relevantă în cauză a fost expertiza genetică judiciară efectuată asupra unui obiect vestimentar ridicat de la inculpatul minor Codreanu Nicolas Masi, în urma examinării fizice a acestuia, iar conform concluziilor acestei expertize, obiectul vestimentar ridicat de la persoana bănuită prezenta urme de sânge uman, iar în urma genotipării acestei probe a rezultat că aparţinea victimei Stan Raisa Maria Nicoleta.

Raisa a dispărut luni de acasă, iar marţi, după aproape 24 de ore de căutări, a fost găsită moartă pe un câmp aflat la câteva sute de metri de locuinţa părinţilor, într-o zonă cu vegetaţie deasă.

