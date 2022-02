Franța, Germania și Italia anunță că își vor închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești

Germania a declarat că își va închide spațiul aerian pentru aeronavele rusești de la ora 15:00, ora locală, potrivit unui comunicat al Ministerului Federal pentru Digital și Transport.

„La 27 februarie 2022, Ministerul Federal a emis o notificare către misiunile aeriene (NOTAM) conform căreia avioanele și operatorii de aeronave ruși au fost interzis să zboare în și peste spațiul aerian german. Interdicția se aplică începând cu 27 februarie 2022, ora 15:00. Inițial este valabil trei luni”, se arată în comunicat.

Ministerul a adăugat că zborurile de ajutor umanitar sunt exceptate de la interdicție.

Guvernul Italiei a declarat pe Twitter că își închide spațiul aerian aeronavelor rusești duminică.

#Ukraine - Italy has decided to close its airspace to Russia, starting from 15.00 today

Franța a declarat că își va închide „spațiul aerian pentru avioanele și avioanele rusești începând din această seară”, a scris duminică ministrul francez al Transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari.

„La invazia rusă a Ucrainei, Europa răspunde cu unitate totală”, a adăugat Djebbari.

France is shutting its airspace to all Russian aircraft and airlines from this evening on. To the Russian invasion of Ukraine, Europe responds with total unity.