Fostul prezentator „Top Gear”, Richard Hammond, obligat să-și vândă un Ferrari pentru a-și plăti chiria

Richard Hammond avea nevoie de o casă mai mare pentru a se muta cu familia și a fost obligat să-și vândă bolidul Ferrari 550 Maranello pentru a plăti chiria pe șase luni.

Richard Hammod, gazda emisiunii Grand Tour, (foto stânga) și-a amintit acum momentul când a fost obligat să renunțe la mașina pe care o iubea atât de mult. Prezentatorul TV, acum în vârstă de 50 de ani, și-a vândut mașina acum 20 de ani, relatează publicația Daily Star.

Prezentatorul s-a simțit foarte rău când a fost nevoit să ia decizia, amintindu-și de acele momente la o filmare alături de același tip de mașină, un Ferrari 550 roșu.

Getty

Într-un dialog cu gazdele emisiunii, pasionatul de mașini a povestit că a trebuit să renunțe la vehicul dintr-un motiv important. „Mașina am avut-o timp de câțiva ani, locuiam unde stăm și în prezent, la ceva distanță de Londra. Lucram la Top Gear și aveau sediul în Londra, iar naveta mă enerva îngrozitor. Pentru familia mea am decis să ne mutăm. Am închiriat în altă parte, mai aproape de Londra și ne-am mutat cu tot calabalâcul. Aveam șase mașini și le-am luat pe toate. Ferrari-ul l-am luat pe o ploaie torențială și eram chiar în fața noii case. Totul a durat o zi întreagă, era sâmbătă, și a fost nevoie de trei camioane pentru lucruri”.

Citește și O cunoscută vedetă de televiziune a fost gazată și jefuită în propria casă

Însă, după ce a vorbit cu fiicele sale care atunci avea 16 și 19 ani, prezentatorul s-a răzgândit, așa că a chemat compania de mutări, cerându-le să transporte din nou toate lucrurile înapoi din locuința de unde plecaseră.

Consecința faptului că s-a răzgândit a fost însă că proprietarul casei pe care o închiraseră în localitatea Penn, lângă Londra, și la care renunțaseră, l-a obligat prin contract să plătească chiria pentru șase luni.

„Așa că nu am avut de ales. A trebuit să o vând pentru a plăti chiria unei case în care nu locuiam” a explicat Hammond.

Richard a prezentat Top Gear alături de Jeremy Clarkson și James May (foto) din 2002 până în 2015.

Prezentatorii au trecut apoi la emisiunea Grand Tour, un an mai târziu.