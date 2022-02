Focuri de armă pe străzile din Kiev

Între timp, Ministerul Apărării i-a sfătuit pe locuitorii Kievului să facă bombe cu benzină pentru a respinge invadatorii, relatează Reuters, citată de The Guardian.



Într-o apariție dramatică noaptea târziu, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat într-o declarație video că rușii vor ataca Kievul în următoarele ore.

„Noaptea aceasta va fi grea, foarte grea, dar va veni dimineața”, a spus Zelenski. „În această noapte, inamicul va folosi toate mijloacele disponibile pentru a ne distruge rezistența. În această noapte vor lansa un asalt. În această noapte trebuie să perseverăm. Soarta Ucrainei este decisă chiar acum.”

It's currently 12:25 pm KYIV time. Gunshots rigging out through the city.

Zelensky said "Russian forces will try to storm #Kyiv tonight"#russia #ukraine #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/wvBkfFitWJ