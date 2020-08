Focar de coronavirus pe un șantier din București. Peste 30 de muncitori s-au îmbolnăvit

Cel puțin 30 de muncitori indieni de pe un șantier din București s-au infectat cu SARS-CoV-2. Ministrul Muncii Violeta Alexandru s-a deplasat sâmbătă seară la faţa locului, unde erau şi reprezentanţi ai DSP Bucureşti.

Ea a adăugat că a solicitat ITM un raport care să cuprindă informaţii despre condiţiile de lucru şi legalitatea în angajarea lucrătorilor. Alexandru a mai spus că, din ceea ce a aflat, sunt peste 200 de angajaţi, dintre care 38 de cetăţeni indieni, transmite news.ro.

„Eu vă pot da informaţii despre aspecte care ţin de competenţa Ministerului Muncii. Alte informaţii despre starea lor de sănătate, ca peste 30 dintre ei să fie infectaţi, trebuie să întrebaţi instituţia care agestiona situaţia adică DSP Bucureşti, alături de care m-am deplasat aseara la şantierul respectiv, unde era posibil să fie un focar. Din primele informaţii, cei infectaţi sunt din India, dar urmează să avem o evaluare completă. Avem în primul rând o problemă de sănătate şi DSP Bucureşti e deja implicată în a găsi soluţii. Încă din cursul nopţii luase primele măsuri. Raportul pe care l-am solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă. Nu vreau să mă antepronunţ. Aştept raportul. Am ţinut foarte mult ca deplasarea ITM să se facă la momentul la care l-am făcut şi eu pentru că dacă se făcea mai târziu, se puteau schimba datele problemei. Raportul se va axa pe condiţiile de muncă, pe existenţa sau nu a contractelor de muncă”, a afirmat Violeta Alexandru, întrebată duminică într-o conferinţă de presă despre cum s-a putut ca 34 de muncitori de pe acel şantier să fie infectaţi.

Ea a precizat că nu vrea să speculeze în legătură cu cine este angajatorul şi că orice angajator oricât de mic sau de mare ar fi trebuie să respecte condiţiile de muncă.

„Din ceea ce am aflat sunt peste 200 de angajaţi, dintre care 38 de cetăţeni indieni, dar evidenţa trebuie să ne-o dea angajatorul pe care nu l-am găsit la faţa locului. Din primele informaţii, cei infectaţi sunt din India. Nu vreau să speculez şi nu e rolul meu să intru într-o investigaţie de cine angajatorul. Orice angajator ar fi, mic sau mare, el trebuie să aibă grijă de condiţiile de muncă ale angajaţilor. Pe mine mă interesează să verificăm legalitatea contractelor de muncă, condiţiile de cazare, etc. În acest moment ne interesează starea de sănătate, urmând ca sub competenţa ITM să intre verificarea inspectorilor de muncă”, a mai explicat Alexandru.

Ministrul Muncii a adăugat că nu a intrat în incintă, în deplasarea pe care a făcut-o aseară pe acel şantier din Capitală.

„Nu eu am fost cea care a intrat în incintă. Rolul meu e să determin instituţiile să acţioneze, fiecare pe competenţa sa. Despre starea de sănătate, DSP Bucureşti vă poate da cele mai pertinente date cu privire la starea lor de sănătate”, a explicat Violeta Alexandru.

Chestionată dacă este oprită activitatea pe acel şantier, Alexandru a spus că DSP Bucureşti poate furniza aceste date, inclusiv măsurile privind carantina.

Primarul Sectorului 4: Acest focar a fost izolat



Muncitorii străini depistaţi cu COVID-19 vor fi duşi la spitale din Capitală, iar contacţii direcţi ai acestora vor intra în carantină instituţionalizată, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, într-o conferinţă de presă.

"Este vorba despre o comunitate de 108 oameni. Dintre aceştia, 32 au fost depistaţi cu infecţie COVID. Ei vor fi duşi la spitalele COVID din Capitală. Ceilalţi (...), care trebuie să intre în carantină instituţionalizată, vor fi repartizaţi, prin grija PMB şi a Primăriei Sectorului 4, în centre special amenajate la nivelul municipiului Bucureşti, parte în Sectorul 4, parte în alte zone ale Capitalei, zone în care Primăria Municipiului Bucureşti are contracte cu entităţile respective", a precizat edilul.

El a afirmat că începând cu ziua de sâmbătă toate organele statului au colaborat şi cooperat pentru ca oamenii din zonă să nu fie puşi în pericol şi au fost luate deja toate măsurile necesare.

"În cursul zilei de astăzi, toţi oamenii vor fi duşi parte în spitalele COVID, cei care au fost depistaţi pozitiv, iar restul vor fi duşi în carantină instituţionalizată. Acest focar a fost izolat şi toate măsurile necesare sunt luate", a subliniat Daniel Băluţă.