Fiul lui Tudorel Toader a făcut un accident după ce a aţipit la volan. "Am crezut că e cutremur"

Fiul cel mic al Ministrului Justiţiei a fost implicat în noaptea de luni spre marţi într-un accident rutier.

Tânărul de 21 de ani a aţipit la volan, potrivit informaţiilor de la poliţie, în vreme ce venea dinspre Răducăneni spre Iaşi. Accidentul a avut loc în zona localităţii Chicerea. Maşina a lovit mai multe podeţe, iar fiul lui Tudorel Toader şi pasagera sa, în vârstă de 22 de ani, au fost răniţi.

Tânărul se îndrepta spre Iaşi. Într-o curbă a pierdut controlul autoturismului, a intrat într-un şant, a lovit trei podeţe iar apoi s-a oprit tot într-un şanţ.

„Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că e cutremur. Am ieşit afară am văzut poliţie. Era o maşină, un tânăr şi o fată. El avea ceva probleme la spate şi fata era lovită la un picior”, spune un localnic.

„A avut mare noroc că scăpat cu viaţa, în zona asta des se întâmplă accidente, oamenii circulă cu viteză mare”.

Teodor Andrei Toader este internat la spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, în stare stabilă. Poliţiştii spun că fiul lui Tudorel Toader nu consumase băuturi alcoolice. Maşina lui, un SUV Touareg- a fost distrusă în proporţie de 80 la sută.

Medicii spun că fiul Ministrului Justiţiei va rămâne internat cel puţin până diseară - la fel şi tânăra care îl însoţea. Poliţişti fac cercetări în dosarul deschis pentru vătămare corporală din culpă.



