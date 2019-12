"Război" pentru șefia Capitalei. USR, PLUS și PNL nu au, încă, un contracandidat comun pentru Firea

Gabriela Firea candidează la primăria Capitalei. În același timp, Alianța USR-PLUS nu s-a hotărât asupra unui candidat comun la Alegerile locale din 2020, iar PNL susține că vine cu un candidat propriu.

Firea candidează, sigur, pentru un nou mandat. Opoziția nu are, încă, un contracandidat

Gabriela Firea a anunţat la finele săptămânii trecute că va candida pentru un nou mandat la Primăria Capitalei din partea Partidului Social Democrat.

„Dacă sunt sănătoasă - ceea ce sunt acum şi mulţumesc bunului Dumnezeu şi medicilor de la Spitalul Cantacuzino care m-au însănătoşit şi de la Colentina şi suntem cu toţii bine -, cu siguranţă doresc să candidez, pentru că vreau să finalizez tot ceea ce am început. Voi candida la Primăria Generală a Capitalei din partea Partidului Social Democrat”, a declarat, duminică, Gabriela Firea.

În timp ce Gabriela Firea este hotărâtă să obțină un nou mandat de primar general al Capitalei, scandalul a izbucnit în USR-PLUS, care a avut, luni, o ședință plină de tensiune a birourilor reunite ale Alianței.

USR îl vrea pe Nicușor Dan, PLUS îl vrea pe Vlad Voiculescu

Ședința de luni dimineață a birourilor reunite ale USR și PLUS a fost una plină de tensiune.

Conducerea USR București a anunțat, sâmbătă, după ședința Conferinței Muncipale, că prin votul secret al delegaților de la sectoare, Nicușor Dan va fi susținut de partid pentru Primăria Capitalei.

"Prin votul delegaţilor, vot secret, a fost desemnat candidatul USR pentru funcţia de primar general în persoana lui Nicuşor Dan. De acum încolo, urmează să vedem cum negociem cu partenerul de alianţă, cu PLUS, iar mai departe cu PNL, în vederea desemnării unui candidat comun al opoziţiei pentru Primăria Generală", a precizat Dumitru Dobrev, președintele interimar al filialei USR București, după şedinţa Conferinţei Municipale.

De cealaltă parte, Dacian Cioloș, proaspăt reales președinte PLUS, a declarat, tot sâmbătă, că desemnarea lui Nicușor Dan, care în acest moment nici măcar nu mai face parte din USR, ar încălca înțelegerea dintre cele două formațiuni politice.

El a adăugat, după realegerea sa în funcţia de preşedinte al PLUS, că partidul său susţine în continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primăria Capitalei.

"Suntem convinşi că avem o şansă mare să câştigăm alegerile locale la Primăria Capitalei şi suntem gata să facem tot ce ţine de noi pentru a avea un candidat comun, cu susţinere solidă. Noi credem că Vlad Voiculescu poate fi acest candidat care să aibă susţinerea alianţei. Suntem gata să negociem şi cu cei de la PNL", a afirmat Cioloş, întrebat cum comentează decizia USR de a-l susţine pe Nicuşor Dan la Capitală.

Potrivit preşedintelui PLUS, înţelegerea cu USR a fost aceea de a avea candidaţi comuni ai alianţei, iar Nicuşor Dan este independent.

"Înţelegerea noastră a fost să avem candidaţi comuni ai alianţei. Luni vom avea ocazia să discutăm cu colegii de la USR, să vedem care e abordarea lor, ce au discutat şi decis astăzi. Dacă mergem cu un candidat comun al alianţei, am decis că fiecare îşi stabileşte un candidat din cadrul partidului, apoi alegem un candidat comun al alianţei. Înţeleg că USR a decis să aleagă un candidat independent. Nicuşor Dan nu mai e membru al partidului", a precizat Cioloş.

El a adăugat că nu mai vrea repetarea greşelii opoziţiei din 2016, când a pierdut Capitala după ce s-a prezentat cu mai mulţi candidaţi.

"Nu mai vrem să facem greşeala pe care a făcut-o Opoziţia în 2016 să prezinte mai mulţi candidaţi şi să piardă alegerile la Bucureşti", a subliniat Dacian Cioloș.

Reacție virulentă din partea lui Ghica: „Cu ce drept se bagă Dacian Cioloș?”

Cristian Ghica, senator USR și membru în Biroul Național al partidului, a avut o reacție virulentă pe grupul intern „Poiana lui Iocan” la adresa lui Dacian Cioloș, conform G4Media.ro, la scurt timp după ce acesta și-a exprimat nemulțumirea cu privire la susținerea lui Vlad Voiculescu la Primăria Capitalei din partea USR.

„Cu ce drept se bagă Dacian Cioloș în deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut inacceptabil. Nimeni de la noi nu le-a spus celor de la PLUS pe cine și cum să voteze (…) Așa că nu înțeleg de ce insistă Cioloș să se bage peste deciziile noastre. Este o atitudine arogantă și nelegitimă. Alianța este formată din două partide diferite, cu două conduceri diferite și cu două opțiuni diferite în privința candidatului la Primărie. Nu scrie nicăieri în protocolul Alianței că Cioloș este lider suprem și că trebuie să dansăm cu toții după cum cântă el. Ca să fie foarte clar, este strict treaba membrilor USR pe cine decid să susțină, nu numai pentru primărie, ci pentru orice funcție”, a scris Cristian Ghica.

„Dacă Nicușor Dan este cel care poate să o bată pe Firea, nu văd absolut niciun motiv pentru care cei de la PLUS ar putea să-i refuze susținerea. Decât, repet, din cauza unor orgolii stupide sau dintr-un interes public meschin. Am tot sperat ca ieșirile de până acum ale lui Dacian Cioloș să fie niște excepții nefericite. Dar ele devin o regulă. Așa că ar trebui poate să-i reamintim lui Dacian Cioloș că a refuzat să intre în USR. Apoi a refuzat fuziunea. Apoi a refuzat o alianță în care ponderea USR/PLUS să fie cea dată de sondaje (…) Pentru PLUS, USR nu mai este un partener, ci un competitor!”, a scris Cristian Ghica pe grupul intern al USR ”Poiana lui Iocan”, se arată în mesajul lui Cristian Ghica.

Întâlnire, luni, a conderii USR-PLUS. Voiculescu: „Suntem deschiși la competiție”

În urma scandalului, conducerea Alianței a avut, luni, o întâlnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul.

Astfel, Alianţa USR PLUS va avea candidaţi comuni la alegerile locale, urmând ca fiecare partid să facă nominalizări pentru poziţiile din Comitetul Executiv, iar cei nominalizaţi să treacă printr-un mecanism de validare.

În Capitală, competiţia este între Vlad Voiculescu, din partea PLUS, şi Nicuşor Dan, independent susţinut de USR.

În plus, după ședință, Vlad Voiculescu, a vorbit și despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL. Cu o condiție, însă: liberalii să își trimită candidatul într-o competiție cu el și cu Nicușor Dan.

„Suntem deschiși la competiție. Să avem un proces. Cu o competiție deschisă și invităm să fie în acea competiție oricine. Sperăm, pentru binele tuturor cetățenilor, un candidat comun al alianței care să fie în același timp un candidat comun al opoziției. Al opoziției la PSD”, a declarat Vlad Voiculescu.

Alianţa USR PLUS va negocia ulterior cu celelalte forţe politice "anti-PSD", pentru desemnarea unui eventual candidat comun al formaţiunilor care au votat moţiunea de cenzură împotriva PSD.

PNL are alte planuri. Turcan: Vom avea propriul candidat

Luni, vicepreședintele PNL, Raluca Turcan a declarat că PNL va avea propriul candidat și că speră să câștige alegerile de la București.

„PNL este într-o logică de alegeri locale pentru a câștiga PNL. Ce vom face ulterior, vom vedea. Până la urmă, noi ne asigurăm că avem cei mai buni candidați și cu șansele cele mai mari să câștige primăriile”, a declarat Raluca Turcan.

Guvernul vrea alegerea primarilor în două tururi

Totodată, vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni, că PNL rămâne consecvent în privinţa alegerilor primarilor în două tururi şi va susţine în Parlament proiectul de lege referitor la acest subiect.

"PNL rămâne consecvent în privinţa alegerilor primarilor în două tururi. Avem acest proiect de lege depus în două variante în Parlament şi vom susţine acest proiect de lege în Parlament. Evident, dacă Parlamentul, cu majoritatea nou creată, nu reuşeşte să avanseze în privinţa acestui proiect de lege, vom lua în calcul şi alte măsuri", a spus Turcan, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

PNl are toate motivele să susțină alegerea primarilor în două tururi, după ce Gabriela Firea a câștigat alegerile din 2016 cu aproape 42,97% din voturi, într-un singur tur. Nicușor Dan (USB) a obținut 30,52% din voturi, în timp ce Cătălin Predoiu (PNL) abia a trecut de pragul de 10% (11,18%).

Situația din 2016 s-ar putea repeta

În 2016, opoziţia a avut o tentativă de a forma o alianță pentru a susţine un candidat unic la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, PNL nu s-a înţeles cu celelalte partide.

Liberalii au avut mai multe variante de candidat, printre care Ludovic Orban, Cristian Buşoi, Marian Munteanu şi, apoi, Cătălin Predoiu, care a şi rămas candidat oficial din partea PNL în alegeri.

Uniunea Salvaţi Bucureştiul (USB), care avea o intenţie mai mică de vot decât PNL, dar un candidat cu o notorietate mai bună, nu a obţinut susţinerea pentru Nicuşor Dan, care a pierdut astfel în faţa Gabrielei Firea, însă a câștigat în fața lui Cătălin Predoiu.