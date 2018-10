Filmul zilei în care Ilie Balaci a murit. Sicriul cu trupul său, depus la stadionul Ion Oblemenco

Ministerul Sănătății a cerut o anchetă la Serviciul de Ambulanță din Dolj pentru a vedea dacă medicii care au fost chemați să intervină în cazul fotbalistului Ilie Balaci au respectat protocolul.

Marele jucător, supranumit, "Minunea blondă", s-a stins duminică, la 62 de ani. În semn de preţuire, meciul dintre CSU Craiova şi FCSB, a fost întrerupt în minutul 8, iar suporterii au ţinut un moment de reculegere. Luni seara s-au strâns la stadionul din Craiova, unde a fost adus trupul marelui fotbalist.

Autopsia efectuată dimineaţă a arătat că Ilie Balaci a murit din cauza unei insuficienţe respiratorii şi a unui infarct miocardic.

Pentru că sunt unele suspiciuni în privinţa intervenţiei echipajelor de la salvare, chemate să îi acorde ajutor marelui fotbalist, Ministerul Sănătăţii a declanşat o anchetă la Serviciul de ambulanţă din Craiova.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Am discutat dimineaţă cu domnul ministru, Raed Arafat, şi în colaborare cu DSU-ul echipa constituită e mixtă.

Reporter: Li se poate reproşa medicilor de pe ambulanţă că nu i s-a făcut tromboliza?

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Nu putem discuta despre asta, nu ştiu ce s-a întâmplat exact acolo, de aceea am trimis această echipă.

Ilie Balaci a început să se simtă rău ieri dimineaţă, când se afla în locuinţa mamei lui din Craiova.

"Minunea Blondă", aşa cum era denumit de fani marele fotbalist, i-ar fi cerut mamei să îi facă un ceai, iar femeia s-a dus în vecini că să împumute o lămâie.

Când s-a întors, şi-a găsit fiul prăbuşit. A chemat imediat o vecină din bloc, medic, care a început manevrele de resuscitare. Un alt vecin a sunat la ambulanţă, iar un echipaj a ajuns în 9 minute.

Traian Magala, medic Serviciul de Ambulanță Dolj: "Am începutul manevrele avansare - intubatul, oxigenoterapie, administrare de medicaţie specifică stopului cardio respirator. Noi am susţinut resuscitarea prin compresiuni toracice, administrare de medicamente pentru că noi eram acolo practic sub un metru era distanta spaţiul respectiv, pacientul nu se mişcă."

Pentru că starea fotbalistului era critică, medicul de ambulanţă a cerut ajutor unui echipaj SMURD şi o a doua echipă de salvare a fost trimisă către el. Ilie Balaci a fost declarat decedat după mai bine de o oră de resucitare.

În urma lui, o tristeţe apăsătoare i-a cuprins pe cei care l-au cunoscut şi l-au preţuit.

Pavel Badea, fotbalist: "Pentru mine a fost idolul copilăriei mele, idolul a milioane de copii."

Ion Popa, prieten: "Am plâns pentru tata, mama, Dobrin şi Balaci. Am plâns cum n-am plâns pentru nimeni."

Trupul marelui fotbalist a fost depus, luni, pentru câteva ore la Biserica Sf. Ilie din centrul Craiovei. Când sicriul a fost scos din lăcaşul de cult, o altă glorie a Craiovei Maxima a cedat. Fostului fotbalist Aurel Beldeanu i s-a făcut rău şi a fost dus de urgenţă cu o ambulanţă la spital.

Luni seară, sicriul cu trupul marelui fotbalist a ajuns în holul stadionului Ion Oblemenco din Craiova, unde cei care l-au iubit şi pe care i-a inspirat vor putea să îi aducă un ultim omagiu.

Duminică seară, meciul dintre Universitatea Craiova şi FCSB a fost întrerupt în minutul 8, numărul tricoului pe care îl purta "Minunea Blondă". Suporterii care au venit la stadion îmbrăcaţi în negru s-au ridicat în picioare şi au aruncat cu flori pe gazon.

CSU Craiova a învins duminică seară FCSB cu 2 la 1 în faţa a 30.000 de oameni. Echipa i-a dedicat victoria celui care a dus Craiova Maximă în semifinalele Cupei

Ilie Balaci a jucat aproape 350 de meciuri, cele mai multe în culorile Universităţii Craiova şi a marcat 84 de goluri. A mai jucat pentru FC Olt şi Dinamo, iar la naţională a fost selecţionat cu doar câteva zile înainte să împlinească vârsta de 17 ani. Şi a fost declarat de două ori cel mai bun jucător român.

În paralel cu deschiderea unui dosar penal pentru moarte suspectă, birocraţie necesară pentru a fi realizată autopsia forbalistului, Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă îşi văd de anchetă proprie.

Au promis că aflăm în două zile cum şi dacă au fost respectate procedurile de intervenţie şi protocoalele medicale de urgenţă, în cazul lui Ilie Balaci.

Iniţial, la 112 a fost primit mesajul care i-a alarmat pe toţi. Serviciul de ambulanţă a trimis acasă la Balaci un echipaj cu medic. Ulterior a fost trimis şi un echipaj SMURD, ca sprijin pentru echipa ce încerca să-l resusciteze pe marele fotbalist.

