Microbuz lovit de tren: 4 morți. ”Șoferul vorbea la telefon, conducea cu coatele”

Au fost momente de coşmar, între Buzău şi Brăila. Patru oameni au murit, iar alţi 12 au ajuns la spital, după ce un microbuz cu pasageri, a fost lovit în plin de un tren.

Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie. Oamenii, care muncesc în straintate, veneau acasă de sărbători.

Anchetatorii încearcă să afle de ce şoferul microbuzului, un fost poliţist, nu a oprit la semnalele care anunţau venirea garniturii, şi a forţat trecerea. Primele informaţii din anchetă arată că, în momentul traversării, în microbuz era foarte mare gălăgie, iar cel de la volan ar fi vorbit la telefon.

Microbuzul circula dinspre Buzău spre Brăila. Pasagerii se întorceau din Franţa, Germania, Elveţia şi Danemarca. De la Oradea, şoferul ar fi trebuit să-i ducă teferi până acasă, în localităţi din Galaţi, Vrancea şi Brăila.

Dar la o intersecţie cu calea ferată de pe DN 2B, în dreptul localităţii Bâlhacu, bărbatul a ignorat toate semnalele, a ocolit alte maşini aflate în faţă, a rupt semibariera aflată pe sensul său de mers şi a ţâşnit direct în fata trenului. Locomotiva a izbit în plin microbuzul şi l-a târât peste 200 de metri.

Ce spun rudele victimelor

Potrivit unora dintre rudele victimelor, în maşină era gălăgie, iar muzica era dată la maximum. Este posibil şi ca şoferul să nu fi avut cea mai bună vizibilitate.

Mama unui rănit: În față, fetele erau cu picioarele pe bord. Şoferul era agitat, vorbea tot timpul la telefon, conducea doar cu coatele şi fetele fumau, se distrau, muzică la maxim, au intrat prin barieră şi în momentul când au intrat, toţi din microbuz au strigat „murim”.

Reporter: Nu a văzut nimeni că vine trenul?

Mama unui rănit: Băieții din maşină au strigat, dar el nu a auzit, dar când au ajuns pe linie atunci a frânat.

Declarațiile martorilor

Probabil distras, bărbatul de 51 de ani din Vrancea, fost poliţist, nu a ţinut cont de faptul că semibariera de pe sensul său de mers, era coborâtă, iar semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

„Am simţit deodată că pune frână brusc şi de ce, nu ştiam şi ne-am dat seama stai că a luat ceva şi am ieşit să ajutăm cum putem, am scos câteva persoane şi atât”, spune un martor.

Zeci de salvatori din judeţul Buzău au fost mobilizaţi la locul accidentului.

Pe măsură ce pompierii scoteau răniţii, aceştia erau preluaţi imediat de medici.

Primii care au sărit în ajutorul victimelor au fost pasagerii trenului care circulă pe ruta București-Galați.

„Am coborât şi am fost acolo în principiu am crezut că a dat peste un om după ce am ajuns acolo am văzut că era microbuzul”, spune un martor.

Pentru patru dintre pasageri, două femei şi doi bărbaţi, impactul a fost fatal. 3 dintre ei au murit pe loc, iar o a patra persoană, o faţă de 24 de ani s-a stins la spital. Dintre răniţi mulţi sunt în stare critică, inclusiv şoferul microbuzului. Primele cercetări arată că bărbatul avea toate actele în regulă.

Poliţiştii i-au deschis şoferului un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

