Filmul salvării femeii care s-a blocat în subsolul unui bloc din Sectorul 5. Ar fi zăcut acolo cel puțin o noapte întreagă

O misiune de salvare fără precedent s-a desfășurat luni dimineață în București.

O femeie de 60 de ani a rămas prinsă în spațiul îngust dintre două blocuri după ce ar fi încercat să hrănească niște pisici. Fiul ei o căuta de duminică, iar oamenii care locuiesc în cele două blocuri cred că femeia a zăcut acolo cel puțin o noapte întreagă. Pompierii au fost nevoiți să spargă peretele unui subsol ca să ajungă la ea.

Spațiul în care a rămas prinsă femeia măsoară aproximativ 30 de centimetri, iar un pompier s-a strecurat cu greu până la picioarele ei ca să o salveze. Mai întâi au încercat să o tragă afară cu niște corzi, însă planul nu a funcționat, așa că pompierii au intervenit prin subsolul blocului.

Adrian Dinu, ISU București-Ilfov: "Am făcut o gaură de aproximativ 30, 40 de centimetri ca să poată să iasă. Teoria e că dacă ies capul și umerii, persoana e scoasă. Am aproximat cât de lată în umeri e persoana și am stabilit cât și cum putem să facem deschiderea."

Între timp, la fața locului a ajuns și fiul femeii. Acesta o căuta disperat de duminică și se gândea deja la ce era mai rău.

Fiul femeii: "Am vorbit la telefon sâmbătă dimineață, la ora 11:30. I-am urat ”Sărbători fericite!” și era bine. În jurul prânzului a încercat soția mea să o contacteze și nu a răspuns la telefon, iar la ora 20, la fel, soția mea a încercat să ia legătura cu ea și nu s-a putut, după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A doua zi dimineața m-au chemat vecinii, am intrat în casă, că am crezut că e o problemă în casă, nu a fost cazul."

Femeia locuiește în zonă și obișnuia să hrănească animalele fără stăpân. Ultima dată când vecinii au văzut-o făcând asta a fost sâmbătă seară. Totuși, femeia le-a povestit pompierilor că a rămas înțepenită luni dimineață, însă oamenii cred că ea a pierdut noțiunea timpului. Oamenii care locuiesc la parterul blocurilor au descoperit-o și ei sunt siguri că i-au auzit vocea încă de la ora trei dimineața, însă nu și-au imaginat că ar fi prinsă între clădiri. Abia când cineva i-a observat încălțările lângă bloc s-a dat alarma.

După aproximativ trei ore, pompierii au reușit să o scoată pe femeie din capcană.

Nicolae Breahna, Detașamentul de Salvatori ISUBIF: "Asta a fost prioritatea numărului 1, ca doamna să fie în siguranță. Am vorbit mereu cu ea, am ținut-o de mână, a comunicat tot timpul cu noi în limita posibilităților."

Chiar dacă era conștientă, femeia a fost dusă la spital pentru o evaluare completă a stării de sănătate.