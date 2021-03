Filmul operaÅ£iunii de salvare de pe nava care s-a scufundat aproape de ConstanÅ£a. ANIMAÅ¢IE GRAFICÄ‚

Doi marinari au murit, un al treilea este de negăsit, iar alți zece, printre care și o tânără cadet, cu răni grave, au fost recuperați din largul Mării Negre.

O navă ucraineană, sub pavilion Insulele Comore, s-a scufundat la aproximativ 70 de mile de țărmul românesc. Vasul era încărcat cu cărbuni și se îndrepta spre portul Constanța. Un remorcher cu echipaj românesc a fost prima navă care a sărit în ajutorul oamenilor.

Imagini din timpul operațiunii de salvare surprind momentul dramatic în care unul dintre marinarii ucraineni este recuperat cu o parama din largul mării. Omul abia mai reușește să se țină de colacul de salvare aruncat de românii de la bordul remorcherului GSP Falcon.

Nava românească reușește apoi să recupereze și barca de salvare în care se aflau ceilalți zece marinari ucraineni - care au scăpat cu viață. Printre ei, și o femeie, membră a echipajului.

Radu Petrescu, purtător de cuvânt al Grup Servicii Petroliere: "A fost prima navă care a ajuns acolo, în cel mai scurt timp. Imediat după ce am primit mesajul de salvare, am intervenit și am ajuns în timp util ca să salvăm cele zece persoane".

Citește și Vremea deosebit de caldă de pe litoral i-a dat curaj unui bărbat să facă o baie în Marea Neagră

Reporter: "În ce stare se află cele cele persoane?"

Radu Petrescu, purtător de cuvânt al Grup Servicii Petroliere: "Sunt la bordul GSP Falcon, chiar la spitalul navei, nava este dotată cu spital. Se află în stare bună, primesc îngrijirile necesare, ceai, pături... Noi am intervenit în condiții foarte, foarte complicate, cu valuri de patru metri, cu vânt de peste 50 km/h... Drept urmare, e posiobil să fi fost o furtună în locul respectiv".

Autoritățile portuare nu știu încă ce s-a întâmplat cu cargoul Volgo Balt 179, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore. O ipoteză ar fi că vasul a fost prins chiar în mijlocul furtunii pornite azi-noapte, pe mare. S-a scufundat la aproximativ 130 de kilometri de țărmul românesc.

Adrian Mihălcioiu, inspector ITF: "Nava Volgo Balt 179 a fost construită în urmă cu 48 de ani. Era încărcată cu cărbune și se îndrepta spre Constanța, înainte de accidentul maritim".

Felicia Macaleț, reporter Pro TV: "Potrivit datelor oficiale, nava a lansat semnalul SOS la 04:40, în zori. Remorcherul românesc a răspuns apelului și a declanșat operațiunea de salvare.

Autoritățile au stabilit că cei doi marinari morți sunt comandantul navei și electricianul. Iar marinarul dispărut este secundul.

Potrivit regulilor scrise și nescrise de pe mare, comandantul părăsește ultimul un vas în pericol. În cazul de astăzi, se pare că cei trei cu funcții de conducere nu au mai apucat să se salveze.

Nouă dintre cei zece marinari salvați au rămas la bordul remorcherului GSP Falcon.

Tânăra de 26 de ani, cadet la bord, a fost adusă cu un elicopter la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. De aici, un alt elicopter, de la SMURD, a preluat-o și a adus-o la spitalul din Constanța.

Restul echipajului va ajunge la mal abia în momentul în care se va încheia operațiunea de căutare și salvare a celui de-al 13 navigator ucrainean".