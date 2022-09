Festivalul de la Veneţia 2022: Marii câștigători. Cum s-au îmbrăcat marile vedete în memoria reginei. GALERIE FOTO

Competiţia Oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: "All The Beauty and the Bloodshed", regizat de Laura Poitras

Marele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de Argint: "Saint Omer", regizat de Alice Diop

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Luca Guadagnino, pentru filmul "Bones and All"

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Cate Blanchett, pentru rolul din filmul "Tar"

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Colin Farrell, pentru rolul din filmul "The Banshees of Inisherin"

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Martin McDonagh, pentru filmul "The Banshees of Inisherin"

Premiul Special al Juriului: "No Bears", regizat de Jafar Panahi

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Taylor Russell, pentru rolul din filmul "Bones and All", regizat de Luca Guadagnino

Leul de Aur pentru întreaga carieră: Catherine Deneuve şi Paul Schrader



Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: "War World III", de Houman Seyedi

Premiul pentru cel mai bun regizor: Tizza Covi şi Rainer Frimmel, pentru filmul "Vera"

Premiul Special al Juriului: "Bread and Salt", de Damian Kocur

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Vera Gemma, pentru rolul din filmul "Vera"

Premiul pentru cel mai bun actor: Mohsen Tanabandeh, pentru rolul din filmul "War World III"

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Fernando Guzzoni, pentru filmul "Blanquita"

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Snow in September", de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Premiul Luigi De Laurentiis pentru film de debut:

"Saint Omer", regizat de Alice Diop



Secţiunea Venice Immersive:

Premiul Special al Juriului: "Eggscape", de German Heller

Marele Premiul al Juriului: "From the Main Square", de Pedro Harres

Premiul pentru cea mai bună experienţă: "The Man Who Couldn't Leave", de Singing Chen



Secţiunea Venice Classics:

Cel mai bun film restaurat: "Branded To Kill", de Koroshi No Rakuin

Cel mai bun documentar despre cinema: "Fragments of Paradise", de KD Davison

Premiul Publicului Armany Beauty: "Nezouh", de Soudade Kaadan.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 11-09-2022 11:21