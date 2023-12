Ferma Dacilor, pensiunea-fantomă care își putea ucide oricând oaspeții. Patronul se lăuda: ”Aducem clienți câți vrem noi”

Virgiliu Nanu, prefect: "Prima neregulă- lipsa documentelor. Ar trebui să fie un certificat de urbanism, avizele necesare certificatului printre care aviz de la ISU, ulterior urma să obțină autorizație de construire, iar după finalizarea și recepția lucrărilor urma să obțină autorizația de securitate la incendiu”.

Primarul din Gura Vadului, satul unde se afla ferma, nu doar că știa că funcționează ilegal, dar i-ar fi ajutat pe proprietari să se racordeze la apă.

”Reporter: Știați de existența pensiunii? Ce ați făcut?



Sora Nicolae Marius, primarul din Gura Vadului: Da știam, e de fapt o fermă agricolă. Am fost anunțat de distribuitorul de apă locală și am ajutat la furnizarea apei de care aveau nevoie. Proprietara, sau cine e împuternicit, au venit cu o autorizație de la Ministerul Turismului în care e specificat că e autorizat de Ministerul Turismului. Și atunci am considerat că e autorizat”.

Primarul face o confuzie și numește autorizație un act de clasificare a pensiunii, care se obține într-adevăr de la Ministerul Turismului, printr-o cerere standard în care proprietarul își asumă pe propria răspundere că respectă toate normele în vigoare.

”Pe site-ul Ministerul Turismului, la Ferma Dacilor există doar 28 de locuri de cazare la categoria o stea, asta se refera cel mai probabil la acele căsuțe cu stuf pe care le vedeți și nu la clădirea parter/etaj care a luat foc și în care au murit 8 persoane”.

Abia în anul 2020, în urma unui nou control al ISU Prahova, proprietarul ar fi intrat în legalitate.

Virgiliu Nanu, prefect: ”La baza intrării în legalitate, a stat un raport de expertiză a construcțiilor, plus un certificat de edificare a construcțiilor”.

Dar și această intrare în legalitate s-a făcut fără un act important, o recunoaște chiar primarul, dând din umeri.

Sora Nicolae Marius, primarul din Gura Vadului: "Normal ar fi trebuit să ceară o autorizație de funcționare.... pe care n-au cerut-o".

Cu toate acestea, Ferma Dacilor a continuat să funcționeze și să primească turiști. Iată ce spunea acum 5 luni Cornel Dinicu, cel care se recomanda patronul fermei.

Cornel Dinicu: ”Aducem clienți câți vrem noi. În weekend vin familii cu copil, să-i scoată pe dealuri la aer curat. La un moment dat, niște elvețieni mi-au oferit o sumă să vând. Nu aș fi apucat să-i cheltui într-o viață. Am spus nu, pentru că vreau să las ce e aici copiilor mei".

Însă în actele de la Registrul Comerțului, Ferma Dacilor Production SRL este înregistrată pe numele altor persoane. Acestea au declarat că anul trecut au făcut un profit de peste 1,9 milioane de lei, adică aproape 400.000 de euro.

