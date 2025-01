Femeie, lovită de tramvai în Timișoara când traversa pe roșu. Vatmanița nu a reușit să oprească la timp

Victima a fost transportată la spital, în stare de conștiență, pentru o evaluare medicală. Circulația în zonă a fost îngreunată aproximativ o oră din cauza accidentului.

Reporter: „Ce ați văzut?”

Vatmaniță: „ Eu am plecat pe verde plin, ea a sărit așa, altceva eu am evitat-o cât am putut, am lovit-o pe partea stângă, am pus frână, mai mult de atât nu am ce să zic,...să circule cum trebuie circulat”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: