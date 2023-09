Farmacistul care a traficat zeci de mii de comprimate de narcotice a fost concediat. Prima reacție a șefilor săi

Șefii companiei pentru care lucra susțin că au fost surprinși de investigația procurorilor DIICOT și că l-ar fi verificat pe angajat dar fără să descopere ceva suspect.

La câteva ore după ce Constantin Șonea a fost arestat pentru trafic de droguri de mare risc, șefii companiei Fildas, unul dintre cei mai mari importatori de medicamente din România care deține și lanțul de farmacii Catena, au avut prima reacție publică despre ceea ce ei numesc furt de narcotice medicale.

Zeci de mii de comprimate și fiole de fentanil, oxicodonă și morfină expirate sau retrase de pe piață, care trebuiau distruse, ar fi fost vândute de Șonea, specialist în managementul calității la Fildas.

„Ne delimităm ferm de faptele persoanei cercetate și vă informăm că s-a dispus desfacerea contractului de muncă. Managementul colaborează cu organele de anchetă pentru elucidarea cazului. Publicul va afla adevărul pe măsură ce rezultatele anchetei aflate în derulare ne vor fi aduse la cunoștință”, a transmis Biroul de Presă al Fildas Grup.

Șonea ar fi început să vândă narcoticele medicale din iulie anul trecut. A fost dat în vileag chiar de traficantul de droguri care ar fi trebuit să le distribuie.

„Costy nu ține medicamentele pe care le scoate din circuitul legal acasă, ci le păstrează la sediul firmei de unde periodic, pe baza comenzilor pe care i le dădeam întru-un limbaj codificat, mi le aducea acasă. Eu îi plăteam o parte din bani la momentul când venea cu medicamentele şi restul după ce le vindeam”, a mărturisit traficantul de droguri.

Oficialii companiei farmaceutice pentru care Șonea ar fi lucrat de mai bine de nouă ani susțin că nu au bănuit niciun moment ce afaceri face farmacistul. Asta chiar dacă în biroul său procurorii DIICOT și ofițerii antidrog ar fi găsit 1500 de cutii cu fentanil, oxicodonă și morfină care urmau să ajungă pe piața neagră.

„Inventarele dispuse și efectuate de echipele de auditori nu au evidențiat lipsuri”, a mai transmis Biroul de Presă al Fildas Grup.

Constantin Șonea a fost, însă, înregistrat în momentul în care ar fi povestit cum se aprovizionează cu pilule ce pot fi eliberate doar pe bază de prescripție specială.

„Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva”, spunea Constantin Șonea.

În operațiunea Himera, care a dus la arestarea farmacistului, DIICOT a retras zeci de mii de comprimate a căror valoare trece de 200 de emii de euro.

