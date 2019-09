Fântână de 60.000 de euro, la spitalul Județean Suceava. Reacția localnicilor

Spitalul unde de cele mai multe ori nu ne dorim să ajungem poate să fie și un loc primitor. Dovadă stă Spitalul Județean Suceava, unde de acum funcționează o fântână arteziană muzicală cu scop terapeutic.

De spectacol se pot bucura atât pacienții, cât și oamenii care ies la plimbare și vor să se relaxeze preț de câteva minute.

Costurile pentru această fântână arteziană muzicală aflată la intrare în Spitalul Judeţean Suceava se ridică la 60.000 de euro - bani adunaţi din taxa de parcare în curtea unităţii medicale.

Bărbat: "E o idee bună."

Reporter: "E relaxanta muzica clasică?"

Bărbat: "Da. E o chestie reuşită."

Curioşii nu au întârziat să apară.

Femeie: "Chestia asta este anti-stres. Aşa consider eu."

Reporter: "Am văzut că aţi filmat."

Femeie: "Am vrut să arăt cât de frumoasă e la o prietenă."

Bărbat: "Am văzut pe internet şi acum am venit cu ăsta mic să vedem reacţia lui."

Reporter: "Care a fost reacţia lui?"

Bărbat: "Entuziasmat, după cum se vede."

Fântâna a fost motiv pentru unii să le dea un sfat medicilor.

Femeie: "E surprinzătoare ideea. Trebuie să recunoaştem că este o modalitate foarte originală de a brendui un spital judeţean de urgenţă. Problema este că şi calitatea serviciilor spitalului să fie menţinute la un nivel foarte înalt. Dacă ar avea şi medicii mai mult timp de vorbit cu pacienţii, ar fi minunat."

Conducerea spitalului susţine că vor fi montate mai multe bănci pentru că atât pacienţii, cât şi oaspeţii de ocazie să se poată bucura de spectacol. Fântâna va funcţiona în fiecare zi intervalul orar 18.00-22.00.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava s-a transformat complet în ultimii ani după ce acolo au fost investite aproximativ 50 de milioane de euro.