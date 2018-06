Fanii Simonei Halep, în lacrimi pe Arena Națională. ”Doar atât mai avem”

Dincolo de scandalul cu Gabriela Firea, Simona Halep a primit din partea zecilor de mii de oameni aplauze şi respect.

Îmbrăcată în rochiţa turcoaz, cu care a jucat sâmbătă marea finală de la Paris, Simona Halep a ridicat deasupra capului cel mai râvnit trofeu al tenisului: cupa de la Roland Garros. După două săptămâni grele, cea mai bună jucătoare a lumii şi-a limpezit privirea şi şi-a liniştit inima cu dragostea suporterilor, care i-au arătat încă o dată că sunt toţi pentru unu, numărul unu mondial.

Cu acelaşi zâmbet care a făcut înconjurul lumii, Simona Halep a păşit pe terenul Arenei Naţională în fata miilor de oameni. Şi-a ridicat trofeul deasupra capului şi a transformat o banală seară de luni într-una ce nu va fi uitată prea curând.

Simona a fost aplaudată zeci de minute în şir şi a simţit emoţia, mândria şi încrederea celor care au înconjurat-o. Fericită şi vizibil emoţionată, Simona Halep şi-a deschis inima în faţa oamenilor.

Simona Halep: ''Multumesc că aţi venit în această seară aici, am vrut special să vin să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Vă mulţumesc foarte mult! Aceste performanţe sunt 100% din ţara noastră, am crescut aici şi mereu am crezut că, deşi vin dintr-o ţară mică, se poate face o performanţă mare.”

Cu ochii în lacrimi, cea mai bună jucătoare a lumii la tenis a împărţit bucuria cu suporterii.

Spectator: ”A umplut Simona arena şi inimile noastre, ne-a făcut fericit pe toţi.”

Spectatoare: ”A fost minunat, ceva extraordinar. Simona a reuşit să aducă atâta lume, să le ofere o Românie cu tot ce e mai frumos.”

Spectator: ”Foarte frumos, mai ales că a simţit că are susţinerea întregii Românii în spatele ei. Mândrie, asta e cel mai important, până la urmă a cântat imnul României la Roland Garros.''

În picioare, în fața campioanei, oamenii i-au cântat imnul României, alături de Monica Anghel şi Marcel Pavel. Părinţi, copii, tineri sau bunici au ţinut în mâini flori şi mesaje pentru Simona.

Spectator: ”E performanță colosală pentru ţară şi pentru noi. Respect, muncă, responsabilitate şi mult talent: mulţumim Simona pentru tot.''

Simona Halep: ”Bineînțeles că acest drum a fost foarte greu. Sper ca acest trofeu să fie începutul unei noi generaţii de campioni. Sperăm să avem încredere în noi şi să credem totuşi 100% că avem forţa să facem tot ce ne dorim, dar trebuie să visăm. Mulţumesc mult! N-aş vrea să mai plec de pe scena asta. Inima mea este alături de voi! Mulțumesc!”

Spectatoare: ”Suntem cei mai înfocaţi fani ai Simonei, sunt emoţionată. Îi mulţumim din suflet nu doar pentru sâmbătă, ci şi pentru 7 octombrie, când a devenit numărul 1. Să o ţină Dumnezeu sănătoasă şi să ne bucure, că doar atât mai avem.''

Simona i-a avut alături pe tatăl ei şi pe Ilie Năstase.

Magia serii va fi purtată în suflet şi de micii tenismeni. Au ridicat râvnitul trofeu alături de Simona, care este acum numărul unu mondial.

Simona Halep: ”Vă mulţumim încă o dată pentru că aţi venit aici, a fost cea mai frumoasă seară din viaţa mea şi n-o să o uit niciodată. Vă mulţumesc şi la cât mai multe trofee.''