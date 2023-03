Fanfara urbană de la Alba, proiect de succes al primăriei, cerut de cetățeni. Toate meseriile se regăsesc în formație

Fanfara a fost una dintre cele mai susținute inițiative de către localnicii care au votat. Proiectul Alba Iulia Brass&Drums pune la un loc instrumentele de suflat și de percuție pentru un mix armonios și ritmuri moderne. Cetatea Albă Carolina a devenit în urmă cu șase luni locul în care se întâlnesc peste 80 de oameni, pentru a învăța împreună să cânte muzică de fanfară.

Cel care a stat la baza formării fanfarei este un profesor de instrumente și dirijor, Petru Adam, care a văzut prima dată o astfel de inițiativă în străinătate.

Piesele interpretate de formație sunt cunoscute, dar abordarea este una modernă.

Maria a venit din Republica Moldova pentru a studia la Universitatea din Alba Iulia. Deși nu are experiență în acest domeniu, tânăra a vrut să participe la această inițiativă.

Maria Cealnâc, studentă: „Îmi place să cânt și la trompetă, instrumentul la care cânt aici în fanfară, am ajuns să zic un accident a fost, am auzit fanfara și am intrat să văd ce se aude. Învăț științe economice, nu are legătură cu muzica."

Ionel, elev: „Am 13 ani și mi se pare că această fanfară este foarte bine organizată”

Reporter: Știai să cânți la acest instrument înainte să vii aici?

Ionel, elev: „Știam, dar nu foarte bine, este cel mai frumos instrument și în el îmi găsesc liniștea."

Au fost interesați să participe chiar și adulți, pe care îi leagă doar pasiunea pentru muzică.

Bogdan Șchiopu, pompier: „Nu am avut nicio legătură cu domeniul muzical, am considerat că partea de suflători e mai dificilă și am crezut că tobele vor fi mai ușoare. S-a dovedit a nu fi așa când am văzut partiturile."

Alexa Vâlcan, designer florist: „E ceva nou, am învățat de la început, nu aveam nicio bază, e altceva, o altă lume, bucuria muzicii, nu-mi imaginam că asta înseamnă și mai ales că suntem atâția. Ne ajută pe noi, adulții, cum să suflăm, postură, clape."

Marius Beteag, profesor de instrument: „Avem o combinație până și de lemne, avem nai în formație, avem chitară bas, avem orgă, o mulțime de toboșari, mă gândesc că e în folosul fiecărui om care vine aici și își petrece timpul și își mângâie sufletul cu o activitate extra job."

Artiștii fanfarei s-au obișnuit deja cu scena, dar se pregătesc intens și pentru următoarele prestații.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-03-2023 08:23