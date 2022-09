Familia reginei Elisabeta a II-a se grăbeşte să fie alături de suverana bolnavă

Regina, cea mai longevivă suverană a Marii Britanii şi cel mai bătrân monarh din lume, suferă de la sfârşitul anului trecut de ceea ce Palatul Buckingham a numit „probleme episodice de mobilitate”.

Fiul cel mare şi moştenitorul ei, prinţul Charles, şi soţia sa Camilla, s-au dus la Castelul Balmoral, reşedinţa din Scoţia unde se află acum regina şi unde a ajuns şi fiul cel mare al lui Charles, prinţul William. Ceilalţi copii ai Elisabetei - Anne, Andrew şi Edward - erau, de asemenea, în drum spre castel.

Un purtător de cuvânt a declarat că prinţul Harry şi soţia sa Meghan, aflaţi în Marea Britanie pentru o serie de evenimente, vor călători şi ei în Scoţia.

„Rugăciunile mele şi ale oamenilor din @churchurchofengland şi ale naţiunii sunt astăzi alături de Majestatea Sa Regina”, a scris Justin Welby, arhiepiscopul de Canterbury, pe Twitter.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today.

May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral.