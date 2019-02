Falsul medic, de peste o lună în atenţia anchetatorilor. Doctorul care l-a reclamat

Chirurgul plastician Radu Ionescu a prezentat situaţia gravă a unei tinere, care, spune medicul, a fost operată acum şapte luni de cel care se recomandă Matthew Mode.

Italianul i-a făcut o operaţie de mărire şi înălţare a bustului la o clinică din Capitală, intervenţie care s-a finalizat dezastruos.

Radu Ionescu: "Mi-a spus că a fost operată la acest medic, pe care i-am spus că nu îl cunosc. Am verificat pe site-ul Asociaţiei Chirurgilor Plastici şi pe site-ul Societăţii Române de Chirurgie Estetică şi nu este membru al acestor societăţi.”

Italianul cu opt clase, acuzat că a făcut asfel de operaţii, a avut contracte cu mai multe clinici din Capitală. La un centru medical a făcut o schimbare de proteză mamară. Iar asistentele au observat, printre altele, că nu repecta regulile de igienă înainte să intre în sala de operaţie, iar intervenţia a durat suspect de mult.

Suspiciuni că italianul nu ar fi un medic atât de priceput pe cât se laudă a avut şi un alt estetician din Capitală.

Adina Alberts, chirurg estetician: "Am văzut că în sala de operaţie nu schimba seringa. Avea un discurs academic."

De mai bine de o lună, italianul este în atenţia anchetatorilor. Cert este că autorităţile şi colaboratorii săi nu au pus suficiente întrebări despre experienţa lui ca medic.

Adina Alberts, chirurg estetician: "În primul rând avea parafa, lucru care îţi taie orice suspiciune în cazul în care ai avea-o. El a făcut aici câteva intervenţii de mai mică anvergură şi a mai făcut într-o zi în care eu nu eram în ţară, ne-a anunţat că face o intervenţie la nivelul sânilor cu anestezie locală şi ne-am trezit că şi-a chemat o echipă destul de numeroasă, şi-a chemat o asistentă. Şi a făcut o operaţie mai de anvergură, şi să spunem că acesta a fost principalul motiv pentru care ne-am adresat Colegiului Medicilor şi poliţiei."

În realitate, aşa zisul chirurg italian se numeşte de Mateo Politi, are doar opt clase, susţin cei care îl cunosc şi este născut la Veneţia.

În Italia a fost acuzat şi judecat pentru că a preluat numele de familie al unui cardiolog celebru. A lucrat sub această identitate în mai multe spitale şi a deschis şi un centru privat.

Cristina Filip, chirurg: "A fost medic mai bine de un an de zile în Italia. A făcut suturi, gărzi, tot. Şi bineînţeles propria lui clinică de chirurgie plastică, în care era singurul medic. Restul erau cosmeticieni pe care îi cunoscuse. Făcea injectări şi între timp l-au prins.”

Pentru aceste fapte, justiţia italiană l-a condamnat la un an şi jumătate cu suspendare.

"Avea un dosar stufos. În primul rând avea parafă, lucru care din capul locului îţi taie orice suspiciune în cazul în care ai avea-o. Era pe numele Matthew Mode. Avea un dosar întreg. Mi-a arătat absolut toate actele. Acum că sunt adevărate sau nu, eu nu am avut de unde să ştiu. Avea asigurare de malpraxis, diplomă că a terminat facultatea, avea adeverinţe, certificate. La un moment dat îmi spusese că în nişte acte are un nume, în altele alt nume pentru că el are dreptul să folosească două nume", a precizat, într-o declaraţie acordată presei, chirurgul Adina Alberts.

Ea a spus însă că nu a avut nevoie de prea mult timp ca să îşi dea seama că ceva este în neregulă cu pretinsul medic. "Ne-a anunţat că face o intervenţie la nivelul sânilor cu anestezie locală şi ne-am trezit că şi-a chemat o echipă destul de numeroasă, şi-a chemat o asistentă. În contract asta era prevăzut - să îşi aducă personalul de ajutor - şi a făcut o operaţie mai de anvergură, să zicem că a fost principalul motiv pentru care ne-am adresat ulterior atât Colegiului Medicilor, cât şi Poliţiei pentru acest lucru. (...) Până la urmă am înţeles că pacienta respectivă a avut o complicaţie la nivelul sânilor, nu ştiu foarte multe detalii, nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu ea. El spunea că implanturile le face cu anestezie locală. Eu eram plecată din ţară şi ele (asistentele Adinei Alberts - n.r.) mi-au spus: uitaţi ce face. La un moment dat mi-au trimis nişte poze. Lucrurile sunt filmate, sunt în dosar", a susţinut Adina Alberts.

Medicul a precizat că plângerea penală a fost făcută după ce a sunat la Colegiul Medicilor să vadă dacă cetăţeanul italian este acreditat. "Am sunat la Colegiul Medicilor să văd dacă el face parte din colectivul nostru, dacă este acreditat de CMR în România şi mi s-a spus că nu există acel doctor înscris acolo. Am fost îndrumată de persoanele care mi-au răspuns la telefon să anunţ Poliţia. Am anunţat Poliţia, Secţia 4, care este chiar aici şi de care noi aparţinem, care s-au mişcat extraordinar de frumos şi de bine în condiţiile date şi au întocmit dosar penal", a mai afirmat Adina Alberts, menţionând că acest lucru s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut.

