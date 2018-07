”Falcă”, noua metodă de înșelăciune la Arad. ”M-a trimis primarul cu un cadou”

Pro TV

O nouă metodă de înșelăciune a apărut în Arad și deja ar fi făcut mai multe victime în rândul pensionarilor. Ultimul păgubit este un bărbat de 70 de ani, care a rămas fără 2.300 de lei.

Bărbatul de 70 de ani a povestit pentru aradon.ro că stătea pe bancă, în fața casei, când a apărut un autoturism cu două persoane.

Acestea l-au informat că primarul Gheorghe Falcă a decis ca pensionarii din Arad să primească câte un cadou din partea Primăriei Municipiului Arad. „Aveau o valiză mare și în ea erau pături, pilote, cearceafuri și tacâmuri. Mi-au spus dacă pot intra în casă pentru a-mi da cadoul. I-am crezut. Păreau foarte serioși și credibili și i-am invitat în casă. Ei bine, aici totul s-a schimbat”, a povestit bărbatul.

După ce indivizii au intrat în casă aceștia și-au deschis valiza și au început să îi arate produsele pe care arădeanul ar fi trebuit să le primească. „După ce mi-au arătat produsele, mi-au spus că ar trebui să dau 500 de lei, bani care ar însuma cheltuielile de transport, însă pentru mine au zis că fac o reducere. Mi-au cerut 200 de lei. În acel moment, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am început să dau înapoi. Din păcate ei erau deja în casa mea”, a mai povestit bărbatul

Arădeanul a spus că un prieten l-a învățat să nu își țină banii pe care i-a agonisit în același loc și, cel mai probabil, acest lucru a făcut ca suma care i-a fost furată să nu fie mai mare. „Eu țin banii în mai multe locuri în casă. Suma care mi-a fost furată, cei 2.300 de lei, erau înveliți într-o pungă și așezați sub perna de pe pat. Habar nu am când au furat banii de sub pernă. Eu, după ce mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, am început să îi rog să iasă din casa mea. Ei au fost doi și eu singur și foarte stresat că se va întâmpla ceva. A fost un moment de neatenție, însă suficent cât să rămînă fără bani. După ce am reușit să îi scot din casă, m-am întors să caut locurile în care aveam banii, deoarece am simțit că ceva nu este în regulă. Lucru care s-a adeverit. Banii de sub pernă au dispărut. M-am resemnat. Am știut că am fost înșelat și că banii nu am să îi mai văd niciodată”, a declarat pensionarul.

Autorii sunt acum căutați de poliție.

