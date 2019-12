Faith Gursoy, președintele Fundației Lumina, ridicat de procurorii Parchetului General

Fatih Gursoy, președintele Fundației Lumina care administrează mai multe școli, grădinițe și licee private din România, a fost ridicat marți dimineață de procurorii Parchetului General.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani, de naționalitate turcă, avea emisă pe numele său o cerere de extrădare din partea autorităților de la Ankara, pentru acuzații de terorism, care-i puteau aduce în Turcia până la 22 de ani de închisoare.

Gursoy susține că este doar o răzbunare a regimului Erdogan, iar judecătorii au respins cererea de extrădare.

Fatih Gursoy este președintele Consiliului de Administrație al Fundației Lumina. Lucrează în România de șapte ani cu drept de muncă emis de autoritățile române, care e valabil până în 2022. Organizația sa are un rol important în învățământul românesc, întrucât în școlile administrate de el, învață mii de copii români și străini. Printrele ele sunt Internațional School of Bucharest, Liceul Internațional de Informatică și Școala Spektrum. Autoritățile turce îl consideră terorist, o acuzație gravă în baza căreia cer României extradarea sa. Demersurile legale au început de dimineață la Parchetul General unde a fost condus de polițiști.

Fatih Gursoy în vârstă de 50 de ani e acuzat de autoritățile de la Ankara că ar fi colaborat cu mișcarea lui Fetulah Gulen, cel care ar fi complotat împotriva statului turc și ar fi organizat în iulie 2016 o tentativă de lovitură de stat.

Fatih Gursoy, președintele Fundației Lumina: „Cea mai importantă acuzație care mi se aduce e că aș fi liderul unei organizații teroriste aici, în România. Din declarația dată în fața procurorilor, am menționat că eu mă aflu în România din 2011, iar începând cu anul 2014 nu am fost plecat niciodată în Turcia. Acuzațiile și învinuirile care mi se aduc au legătură cu anul 2017. Da, am un cont bancar, deschis în mod legal la o bancă din Turcia în 2012, iar singurele tranzacții efectuate pe acel cont sunt personale, cu sume derizorii."

Fatih acuză actualul guvern turc că a încercat să-i confiște instituția de învățământ, oferindu-i anumite beneficii, cum ar fi un pașaport diplomatic. Mai mult, în urma presiunilor făcute, ar fi fost retrași până acum din școli 140 de elevi. Cererea de extrădare formulată de Turcia a fost imediat judecată de magistrații Curții de Apel, care au respins-o.

Numele lui Fatih Gursoy este doar unul din câteva sute pe care autoritățile de la Ankara le-au pus pe o listă lungă de extrădare. De altfel, în urmă cu o săptămână, o profesoară a unui liceu din subordinea Fundației Lumina a ajuns aici la Curtea de Apel cu cerere de extrădare, pe care judecătorii au decis în final să o respingă. La fel au făcut și anul trecut în cazul unui jurnalist de naționalitate turcă.

Fatih Gursoy, președintele Fundației Lumina: „Potrivit dosarului înaintat autorităților române, se cerea o pedeapsă între 15 și 22 de ani de închisoare pentru mine. Cred cu tărie că în momentul în care aș fi fost trimis înapoi în Turcia, aș fi fost expus torturii în închisoare, deoarece nu există dovezi palpabile care să susțină acuzațiile din dosar. Aș fi rămas o perioadă mare în închisoare, până să dovedesc că sunt nevinovat."

După judecarea solicitării de extrădare, Fatih Gursoy a cerut instanței să îi accepte o cerere de azil politic în România.

