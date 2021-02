Explozie într-o clădire din Timişoara. Un bărbat a fost prins sub dărâmături. FOTO

O explozie s-a produs joi după-amiază într-o clădire din Timişoara, un bărbat fiind prins sub dărâmături, de unde a fost scos şi predat conştient echipei medicale.

„La ora 17:46, am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane blocată sub dărâmături, pe strada Zăvoi din Timişoara. Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat că s-a produs o explozie la un imobil aflat într-o curte comună. În urma exploziei, o victimă de sex masculin a rămas blocată sub dărâmături”, anunţă ISU Timiş.

Pompierii au intervenit de urgenţă pentru extragerea victimei şi au predat-o conştientă unui echipaj medical SAJ sosit la faţa locului.

Un echipaj format din 18 pompieri a intervenit de urgenţă cu 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, un container de căutare-salvare şi un echipaj SMURD.

Din primele informaţii, e vorba doar despre o victimă, persoana blocată sub dărâmături.

Echipajele fac cercetări la faţa locului pentru a stabili cauza producerii exploziei şi pentru a asigura zona.