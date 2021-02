Pericol de explozie într-un bloc din Ploiești. Toți locatarii au fost evacuați

Un bloc din Ploiești a fost evacuat sâmbătă seară de teama unei explozii. Un miros persistent de gaze a învăluit imobilul, iar în zonă a fost o adevărată desfășurare de forțe.

Nu mai puțin de 34 de persoane, printre care două cu dizabilități, s-au văzut nevoite să își părăsească în grabă casa, în timp ce specialiștii făceau cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

După ore în șir de măsurători, nu se știe despre ce substanță a fost vorba și nici sursa acesteia. Dar oamenii au fost lăsați să revină în apartamente.

Totuși, peste noapte, la fața locului au rămas pompieri și angajați de la compania de distribuție a gazelor.

Alarma a fost dată de un bărbat din bloc. A simţit un miros puternic de gaze, care, în scurt timp, a inundat întreg imobilul, spre groaza locatarilor din cele 15 apartamente.

Gheorghe Sârbu, locatar: ”Mirosul e înţepător, adică la mine, eu stau la etajul doi, în baie nu se putea intra, era un miros înţepător şi eu cu soţia am ieşit în faţa blocului.”

Luminiţa Stoică, administratorul blocului: ”Am mers din apartament în apartament şi am verificat, mirosul era foarte puternic, foarte puternic la subsolul blocului şi am sunat la urgenţe, la dispeceratul de gaze, am sunat la 112, au reacţionat prompt, au venit, au evacuat oamenii.”

Zona a fost împânzită de pompieri, poliţişti şi angajaţi de la compania de distribuţie a gazelor.

Elisei Dumitru Cmd adj ISU Prahova: ”S-a decis evacuarea tuturor persoanelor din bloc, în număr de 34, s-au făcut verificări. La acest moment nu sunt detectate substanţe periculoase şi la niciun moment al intervenţiei nu au fost detectate concetratii priculoase, aşteptam să vedem dacă după ce am închis toate gurile de aerisire vom detecta miros de gaz sau nu. Iniţial au fost nişte concentraţii, dar niciodată nu s-a atins o concentraţie periculoasă. Dar gaze nedetectable.”

Primăria a pus la dispoziţia oamenilor un spaţiu unde să se adăpostească, dar locatarii au ales să stea în frig ori să meargă la rude sau la prieteni.

După cinci ore în care s-au făcut verificări, autorităţile au hotărât că toate persoanele evacuate se pot întoarce în siguranţă în case.