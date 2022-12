Explozie de proporții în regiunea Lugansk, ocupată de ruşi. Imagini cu mingea de foc de sute de metri înălțime. VIDEO

Cauza exploziei nu a putut fi confirmată, dar înregistrările video surprind cel puţin două detonări şi arată o minge de foc ce se înalţă sute de metri în aer.

Un canal Telegram al unei comunităţi locale susţine că au avut loc mai multe explozii în zonă şi sugerează că a fost lovit un depozit de muniţie, potrivit News.ro.

Another angle of the explosion in occupied Irmino, Luhansk region pic.twitter.com/wtWBRepyWy