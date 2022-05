A fost simulată capturarea unei nave inamice care și-ar fi propus să atace platformele petroliere aflate la doi kilometri de Tuzla. Trupele speciale au preluat cu succes controlul navei în care se aflau soldați în uniforme neidentificate, înarmați.

În cadrul exercițiului o navă suspectă a fost identificată la doar doi km de Tuzla, în apropierea unor platforme petroliere. La bordul se aflau 6 persoane, care nu au răspuns apelului de identificare. Așa că trupele speciale ale Forțelor Navale Române împreună cu partenerii lor străini au intervenit imediat folosind șalupele de mare viteză.

La fața locului a fost trimis și un elicopter de luptă de la bază militară Mihail Kogălniceanu.

Nava a fost preluată de forțele speciale, iar câțiva membri ai echipajului au fost reținuți.

Militar: "Este o colaborare foarte strânsă, ne antrenăm în permanență cu acești militari. Odată ce trupele aflate pe RIB-uri au reușit să urce la bordul navei și să preia bridge-ul și engine-ul am primit verde pentru trupele aflate la bordul elicopterului să ne lansăm prin fast rope pentru a putea ajuta la continuarea acestui exercițiu”.

Militar: "S-au antrenat împreună pentru a atinge acea interoperabilitate necesară în dezvoltarea unor acțiuni complexe cum a fost cea de azi. Fiecare misiune și criză are specificul ei probabil că și pe viitor pentru diferite amenințări acest know how trebuie adaptat situațiilor de atunci".

Demonstrația a avut loc în cadrul celui mai mare exercițiu pentru operațiuni speciale din Europa, desfășurat cu parteneri NATO.