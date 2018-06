EXCLUSIV. Reacţia Comisiei Europene la situaţia din România. "Urmărim cu îngrijorare"

Getty

La cererea Ştirilor ProTV, un reprezentant al Comisiei Europene a exprimat o poziţie oficială privind situaţia actuală din România.

Răspunsul Comisiei Europene, transmis de Christian Wigand, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, responsabil cu domeniul judiciar:

"Comisia urmăreşte îndeaprope şi cu îngrijorare evoluţiile actuale din România.

Aşa cum am subliniat în repetate rânduri, lupta împotriva corupţiei şi asigurarea unei justiţii independente şi profesioniste este de o importanţă fundamentală. Acest lucru reiese şi din raportul MCV.

În acest context urmărim cu atenţie modificările codurilor civil şi penal din România. Vom examina legislaţia adopătată şi compatibilitatea acesteia cu standardele UE şi internaţionale relevante în domeniu."

Textul original, în limba engleză:

I can tell you the following:

"The Commission is following closely and with concern the ongoing developments in Romania.

As we have repeatedly stressed, the fight against corruption and ensuring an independent, professional judiciary is of paramount importance. This is also part of the Commission’s CVM reporting.

In this context we are closely following the judicial and criminal codes reforms in Romania. We will examine the adopted legislation and their compatibility with the relevant EU and international standards."

