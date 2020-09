Este haos înainte de începerea noului an școlar. Părinții au stat la cozi pentru adeverințe inutile

Haos în ajunul începerii noul an şcolar, inclusiv din cauza birocraţiei, boală veche în România. Ministrul Educaţiei le transmite părinţilor că NU mai e nevoie să aducă în prima zi de şcoală avizul epidemiologic.

Asta după ce zile întregi părinţii şi copiii au stat la cozi în fata cabinetelor medicilor de familie pentru adeverinţele cerute în contextul pandemiei. În plus, unele şcoli au cerut chiar azi să treacă în scenariu roşu, pentru că nu îi pot primi fizic pe elevi.

Avizele epidemiologice şi adeverinţele de intrare în colectivitate nu mai sunt necesare pentru începerea anului şcolar. Precizările apar într-un document trimis vineri direcţiilor de sănătate publică, dar asta după ce mii de părinţi au stat deja la cozi imense, în fata cabinetelor medicilor de familie, ca să facă rost de hârtiile cerute iniţial.

Chiar şi aşa, părinţii sunt derutaţi, şi nu înţeleg ce documente mai trebuie sau nu să trimită la şcoală.

Cătălina, mama unui elev: „Vineri am sunat la medicul de familie, ne-a anunţat, doamnă, că trebuie aviz epidemiologic, fișă de vaccinare, toate hârtiile. Am sunat la doamna doctor. Ne expunem toţi, şi pe cea mică, şi băieţelul ca să luăm avizele, care de fapt nu mai trebuiesc.”

Andreea, mama unui elev: „Vi se pare normal ca noi să stăm în plină pandemie la coadă pentru avizul copilului şi acum nu ni-l mai cere? Am stat la coadă, a trebuit să stau la coada o oră, nu mi se pare normal".

Avizul epidemiologic din partea medicului de familie va fi eliberat pe parcursul anului şcolar numai în situaţia în care elevul absentează din motive medicale mai mult de trei zile de la şcoală. Cât despre adeverinţa de intrare în colectivitate, documentul ar trebui să existe în dosarul de înscriere al elevului în ciclul de învăţământ.

În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, atunci părinţii au la dispoziţie o lună să trimită şcolii documentele respectiv. La fel şi în cazul adeverinţelor pentru orele de educaţie fizică.

Dr. Sandra Alexiu, medic de familie: „În realitate, documentaţia asta spune că un copil trebuie să aibă o fişă medicală care să arate toată evoluţia lui pe parcursul sistemului de învățământ, cu tot ce s-a întâmplat în aceşti ani. Şi toată această evoluţie trebuie să fie gestionată de medicul școlar”.

Mulți directori recunosc că sunt depășiți de situație.

Iar problemele par să nu se mai termine. Abia în această după-amiază, ministrul Educaţiei le-a cerut, într-o videoconferinţă inspectorilor situaţia la zi, din fiecare judeţ.

Indiferent de scenariul în care se încadrează, multe şcoli sunt departe de a-i primi pe elevi în condiţii de siguranţă. Iată cum stau lucrurile, de pildă, la Şcoala Leonardo da Vinci din Sectorul 3 al Capitalei. De mâine, aici ar trebui să vină la cursuri peste 1.500 de elevi, înghesuiţi în doar 29 de săli de clasă.

Marina Manea, inspector şcolar adjunct al Muncipiului Bucureşti: „Nu avem până în acest moment niciun suport pentru hârtie igienică sau pentru prosoapele atât de necesare. Aş vrea să vă arăt calitatea acestui suport de plexiglas care ar trebui la acest moment să protejeze sănătatea elevilor Asta este bătaie de joc, este bătaie de joc”.

Directorii se feresc să vorbească de teamă să nu îşi supere superiorii, însă în informările interne recunosc că sunt depăşiţi de situaţie.

,,La acest moment, nu am nici măcar prosoape de hârtie de șters pe mâini şi multe altele, drept care astăzi ,,am furat" din plicul cu bani al soțului meu 1200 de lei, ca să cumpăr o parte din ce am nevoie pentru școală. Și nu este prima dată când fac acest lucru. Tot din același plic am plătit o femeie de serviciu care a venit și a lucrat la școala pentru că nu pot să angajez personal auxiliar" spune directoarea unei școli.

Chiar și așa, autoritățile centrale par încrezătoare în noul an şcolar.

Ludovic Orban: „Sunt convins că la școală copilul e mai puţin expus riscului de îmbolnăvire, decât pe terenul de joacă sau în alte locuri, noi vom urmări orice disfuncţionalitate care ar putea apărea''.

Aproximativ 3 milioane de elevi ar trebui să înceapă mâine noul an şcolar.