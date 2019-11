Escapadă periculoasă pentru o fată de 12 ani din Brașov. Cum a fost găsită cu iubitul ei

Escapadă periculoasă pentru o copilă de 12 ani din județul Brașov.

Eleva a plecat vineri către școală și nu s-a mai întors acasă, așa că părinții au dat-o dispărută.

După mai multe ore de căutări , oamenii legii i-au dat de urmă în Capitală.

Aici, ea a fost găsită în compania unui băiat de 19 ani, cu care ar fi vorbit de mai multă vreme pe internet.

Fata, din localitatea Codlea, județul Brașov, a fost dată dispărută de părinți vineri, după ce a plecat spre școală și nu s-a mai întors acasă. Atât oamenii legii, cât și civili s-au mobilizat și au plecat în căutarea ei.

Paul Mânzala, Poliția Locală Codlea: „A dispărut pur și simplu, le-a șutit niște bănuți. Este vorba de 500 de lei. Am făcut tot soiul de interogări pe la tineri și adolescenți de vârste apropiate. Exclus să fi fost în Codlea pentru că am scotocit orașul la modul propriu. Într-un final, via Poliția Națională am aflat că fetiță a fost localizată la București."

În Capitală, ar fi ajuns cu trenul și aici s-a întâlnit cu un băiat de 19 ani, cu care ar fi vorbit pe rețelele sociale o perioadă mai lungă de timp.

Paul Mânzala, Poliția Locală Codlea: „Ar fi la un băiat cu care părinții știu că vorbește pe internet de vreo 2 ani, dar pe care nu l-au cunoscut fizic niciodată. Această persoană ar fi ajutat-o să se vadă cu un băiat cu care are o posibilă relație platonico-amoroasă"

Atât copila în vârstă de 12 ani, cât și băiatul cu care a fost găsită pe străzile din București, în timp ce ar fi vrut să urce într-un taximetru, au fost aduși la Secția 12 de Poliție din Capitală. Tot aici au ajuns și părinții fetei.

Atât minora, în prezența părinților, cât și individul de 19 ani și-au petrecut noaptea la secție unde au fost audiați de oamenii legii.

