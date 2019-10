Bătrână torturată şi jefuită de vecini. "Ai copii în Italia şi îţi aduc, unde-s milioanele?"

Experiență de coșmar pentru o femeie de 81 de ani din județul Bacău.

În puterea nopții, a fost atacată și bătută de doi necunoscuți, care i-au cerut banii. În timp ce unul dintre agresori o lovea și o amenința cu moartea, celălalt a cotrobăit prin toată casa. Lipsită de apărare, bătrâna s-a rugat de atacatori să o lase în viață și le-a dat toți banii, 400 de lei. Anchetatorii l-au reținut pentru 24 de ore pe un tânăr de 19 ani, vecin cu femeia.

Femeia de 81 de ani locuiește singură, de când copiii ei s-au stabilit în străinătate. Era târziu în noapte, când intrușii au atacat-o, profitând de faptul că lăsase ușa de la intrare descuiată.

Femeie: „M-am trezit sufocată și m-am speriat că ce vis urât. Când am văzut că mă strânge mai tare am început „văleu văleu. Dă banii, dă banii. Ai copii în Italia și îți aduce. Unde-s lirele, unde-s milioanele și dă-i.” Tot spuneam să nu mă omoare, să ia tot din casă, numai bani am în portofel.”

Tâlharii au căutat bani până și în lada frigorifică a victimei.

Ca să scape cu viață, bătrâna le-a dat agresorilor cei 400 de lei din geantă. Spre dimineață, femeia a avut putere să iasă din casă și a cerut ajutor.

Vecin: „A venit la vecinul dimineață, plină de sânge.”

Anchetatorii au reținut inițial, pentru tâlhărie calificată, un tânăr cu antecedente penale. Acesta însă neagă orice acuzație și magistrații au decis să fie cercetat în libertate.

Suspect: „Eu am mai făcut pușcărie și au căzut toate pe mine. Au crezut că eu m-am dus la femeie și i-am luat banii și inelele.

Reporter: „ Ai fost la bătrână?”

Suspect: „Nu am fost.”

Reporter: „Nu ai avut nimic de-a face cu ce s-a întâmplat?”

Suspect: „Nu am avut nimic.”

Anchetatorii continuă să adune probe și vor să-l audieze și pe tatăl suspectului. Copiii bătrânei au anunțat că vor veni acasă, pentru a fi alături de mama lor, măcar pentru o vreme.

