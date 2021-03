Emil Boc a fost vaccinat cu ser din lotul cu probleme de la AstraZeneca

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost vaccinat împotriva Covid-19 cu serul din lotul de la AstraZeneca suspendat.

Edilul a afirmat, pentru Ziua de Cluj, că vineri dimineață a aflat că a primit această doză, după ce și-a verificat adeverința de vaccinare.

Emil Boc a precizat că nu a avut simptome grave după imunizare. El a mai spus că vaccinarea trebuie să continue.

"Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Asta-i viața... Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analizele de rigoare și sunt convins că deciziile vor fi luate în consecință, ținând cont de interesul sănătății populației. E bine că acel lot a fost pus în hold - în aşteptare, dar asta nu înseamnă că vaccinarea cu celelalte loturi nu trebuie să meargă mai departe", a declarat Emil Boc.