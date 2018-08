Elisabeta Lipă, replică dură după declarațiile făcute de Ioana Bran: ”Sportivii slăbesc muncind”

Elisabeta Lipă, a afirmat, luni, la întoarcerea lotului României de la Campionatele Europene de la Glasgow că sportivilor nu le este recomandată dieta, aşa cum preciza ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran.

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a mai precizat că suma de 25 de lei pentru diurnă este insuficientă.

Întrebată cum se simte un canotor când i se spune că o diurnă de 25 de lei e suficientă, Lipă a afirmat: „Nu ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul doamnei ministru, nu ştiu la ce s-a gândit când a spus că 25 de lei este prea mult, dar eu cred că nu-şi imaginează nimeni că, să ajungi să ai dubli campioni europeni, campioni europeni, medaliaţi, o finală europeană care nu este uşoară, stau sportivii pe 25 de lei pe zi. Este o altă exprimarea nefericită şi cea cu dieta. Sportivii slăbesc muncind şi un canotor, acum când sunt şi căldurile astea mari, la un antrenament dă jos trei kilograme aşa, fără să se forţeze prea mult. Deci nu se pune problema de dietă. În primul rând, pentru sportivii de performanţă nu este recomandată dieta, pentru asta avem nevoie de nutriţionişti care să fie lângă ei şi care să ştie ce meniu să le recomande, cum să bea apă, când să bea apă, ce să mănânce, când să mănânce, pentru că toate aceste lucruri contează atunci când te baţi la sutimi pentru o medalie”, scrie news.ro.

Oficialul FRC consideră că sportivii au nevoie de mai multă atenţie din partea forului conducător. „Eu nu mi-am propus să port un război cu nimeni dar reacţionez atunci când se încearcă destabilizarea loturilor. Această performanţă nu vine de oriunde, ci de la nişte oameni care se dăruiesc sportului şi au nevoie de linişte pentru perfromanţă. Mă bucur că alături de noi este şi secretarul de stat de la MTS şi spun că avem nevoie de sprijin, nu avem nevoie de frecuşurile care se întâmplă la ora actuală. Acestea nu fac cinste sportului de mare performanţă. Este greu să te lupţi cu toată lumea, sper din tot sufletul ca acea perioadă prin care am trecut să nu se mai repete. Munca lor trebuie răsplătită, munca lor nu e uşoară. Atât timp cât nu cunoşti foarte bine acest fenomen sportiv, dacă nu ştii ce înseamnă să stai în cantonament, să participi în competiţii, să obţii nişte rezultate, să fii bucuros de rezultatele sportivilor români, atunci din bucuria aia reies şi toate aceste lucruri, mărunte, care pentru un sportiv de performanţă, care aduce un astfel de rezultat, contează enorm de mult. El vede că munca lui este răsplătită, pentru că este greu să stau 11 luni în cantonament, să participi la câteva competiţii, să-ţi vezi zi de zi de treabă şi nimeni să nu vină să-ţi spună un «mulţumesc», vorbesc la acest nivel, de minister”, a declarat Lipă.

Referitor la greva generală din sport anunţată miercuri, Lipă a spus că e trist şi că sportul românesc nu are nevoie de aşa ceva: „Este trist ce se întâmplă şi o spun aşa, la modul cel mai sincer. Sportul nu are nevoie de aşa ceva. Aceste războaie nu duc nicăieri, şi ambiţii până la urmă. Pentru că atâta timp cât există o lege a salarizării, atâta timp cât funcţiile astea care sunt similare în alte ministere şi aşa mai departe sunt răsplătite cu alte sume, nu înţeleg de ce la ministerul Tineretului şi Sportului nu se poate. La minister, eu în mandatul meu, că doar am trecut prin acea funcţie, am reuşit să măresc salariile în aparatul central, pentru că în momentul în care am ajuns acolo şi am văzut că lumea vine la nouă, până la 11 serveşte masa, după 11 se odihneşte, la patru a încuiat biroul şi a plecat, am văzut că nu am cu cine să lucrez şi când am întrebat de ce fac lucrul ăsta, mi-au spus că «păi la salariile astea». Şi atunci ca să pot să lucrez şi eu cu cineva în ministerul acela am încercat să fac tot ceea ce a depins de mine, într-adevăr mandatul a fost foarte scurt, că poate dacă mai dura puţin, poate reuşeam şi pentru aceste subordonate, pentru că la nivel de minister avem peste 3.500 de angajaţi în teritoriu, ceea ce înseamnă direcţii judeţene pentru sport, cluburi sportive municipale, complexuri sportive municipale, cum vă imaginaţi că poţi să lucrezi bine şi fără să ai nicio oprelişte din partea nimănui, pentru că sportul, pregătirea are nevoie de linişte. Eu nu am nevoie să mi se destabilizeze loturile, pentru că asta nu duce la nimic bun. Am trecut prin treaba asta, în februarie-martie, când după cinci luni de pregătire, ministerul Tineretului şi Sportului nu plătea indemnizaţiile colectivului tehnic şi antrenorului naţional”.

Despre posibilitatea ca antrenorul Mircea Roman să părăsească lotul naţional feminin, Lipă a afirmat că îi înţelege perfect nemulţumirile. „Am încercat să-l opresc pe domnul Roman de foarte multe ori, pe o parte, cum să spun, îmi pare rău, că este cel mai bun antrenor al nostru, rămânem descoperiţi, dar, în egală măsură, îl înţeleg pentru că şi eu am trecut, ca sportivă nu ca antrenoare, când nu mai poţi, când nu mai suporţi locul, să vezi aceleaşi feţe, acelaşi pat, aceeaşi cameră, acelaşi loc 11 luni din 12. Îl înţeleg perfect. Are nevoie de o pauză. Acum nu se pune problema de discuţii, dacă reuşesc să-l întorc din drum sau nu reuşesc să-l întorc din drum, pentru că mai sunt cinci săptămâni până la campionatele mondiale, o competiţie enorm de grea. Are nevoie ca toată atenţia lui să fie îndreptată către procesul de pregătire, să ne prezentăm onorabil la aceste campionate mondiale, după care vom vedea ce se va mai întâmpla”, a mai spus preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.

Întrebată dacă sportul românesc nu are bani, Elisabeta Lipă a spus că sunt prost gestionaţi. „Aşa cum am spus-o de foarte multe ori, o spun şi acum: în sport sunt foarte mulţi bani, dar banii nu sunt gestionaţi cum trebuie. Eu m-am săturat să fiu dată exemplu ca federaţia care are cel mai mare buget. Nu ştiu la ce se referă când spun „cel mai mare buget”. Având în vedere că avem 50 de salariaţi în federaţie, dar nu vă imaginaţi că lucrează 50 în federaţie, ci pur şi simplu avem două baze sportive Năvodari şi Iaşi, de la îngrijitori, şefi de bază şi tot ceea deserveşte acea bază, avem pe ştatul de funcţiune a federaţiei, antrenori, deci domnul Roman este antrenor angajat al federaţiei, pe 1450 de lei pe lună. Toată lumea îi face socoteală la cât câştigă, aceste câştiguri pot veni sau pot să nu vină, că ştiţi foarte bine, medaliile noastre nu sunt puse deoparte, dar îmi pune o întrebare care mi se pare de bun simţ şi logică: «Uţa, eu ies la pensie mâine-poimâine, eu cu ce pensie ies ? Vreau şi eu, nu ştiu, poate îmi trebuie vreun medicament, că vârsta, statul pe apă, frigul, ploaia, soarele, îşi spun cuvântul». Deci cu ce pensie iese domnul Roman, că i se apropie anii de pensie. Şi ca domnul Roman sunt foarte mulţi salariaţi, de asta oamenii au ajuns la limită. Eu am pierdut patru oameni din federaţie şi din colectivele tehnice, de la începutul anului, pentru că, primul lucru te întreabă: ce salariu am? 1300 de lei. Nu e normal să nu echivalezi studiile, nu e normal să angajezi, nu ştiu, cu acelaşi salariu o persoană cu studii sau o persoană fără studii. Deci sunt nişte anomalii care trebuie rezolvate, pentru că altfel noi nu avem cu cine lucra”, a mai spus Lipă.

