Elevii din clasele terminale se vor întoarce la cursuri, pentru pregătirea examenelor. Anunțul făcut de ministerul Educației

Toţi elevii de clasa a VIII-a și a VII-a se vor întoarce la şcoală, însă doar pentru pregătirea examenelor naţionale.

Anunţul a venit miercuri, de la ministrul Educaţiei, Monica Anisie, care nu a spus şi de când vor avea loc aceste cursuri, faţă-n faţă cu profesorii. La nivel naţional, peste 4.000 de şcoli sunt în scenariul roşu.

„Această școală online nu oferă o pregătire adevărată în acest sens al examenelor finale”, crede un elev de clasa a douăsprezecea.

„Colaborarea între clasă şi elev nu se face la acelaşi nivel, că există probleme cu netul sau cu platforma pe care se desfăşoară ora respectiva'', spune un coleg de-al lui.

Elev: „Îmi doresc să revenim la școală”.

Toţi aceşti elevi de clasa a 12-a, din diferite oraşe ale ţării, spun că dacă nu se reiau cursurile față în faţă, pentru examenele naţionale vor fi nevoiţi să apeleze la meditaţii.

Monica Anisie, ministrul Educaţiei: „Așa cum am procedat și în primăvară, noi am susținut elevii care trebuia să participe la examenele naționale. Am și redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua”.

La nivel naţional, în şcolile de stat şi private sunt înscrişi în acest an şcolar peste 140.000 de elevi în clasa a opta, peste 150.000 în clasa a douăsprezecea şi peste 20.000 în clasa a treisprezecea. Pentru toţi aceşti elevi, autorităţile trebuie să găsească o variantă ca ei să ajungă fizic în şcoli, pentru pregătirea față în faţă cu profesorii. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla doar cu câteva săptămâni înainte ca examenele să aibă loc, la fel cum s-a întâmplat şi în anul trecut.

E important însă ca revenirea la școală să fie organizată din timp, astfel încât elevii să ştie când vin la şcoală, cum vin la școală.

Cătălina Ifrim, CMEB: „Elevii îşi doresc revenirea la cursurile fizice pentru că e un examen important, atât ca evaluare naţională cât şi bacalaureat. Pregătirea cu doar câteva săptămâni înainte de examene s-ar putea să fie mai mult tardivă''.

La nivel naţional, peste un milion de elevi învaţă exclusiv online. Până în acest moment, în jur de 27.000 de persoane au semnat o petiţie prin care cer redeschiderea unităţilor de învăţământ, însă ministrul sănătăţii a anunţat că acest lucru nu este deocamdată posibil.

Nelu Tătaru: „Se analizează permanent şi la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi la nivelul celorlalte ministere. Ce soluţii pot exista ca elevii să revină la şcoală? Să scadă numărul de infectări.”

Iar schimbările se petrec de la o zi la alta. Olimpiadele şi concursurile naţionale au fost anulate anul acesta, iar în baza unui sondaj făcut în şcoli, ministerul educaţiei va decide dacă se va renunţa la teze şi simulări.